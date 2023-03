Amsterdammer (22) aangehouden voor aanslagen in drugsmilieu Antwerpen

Foto ter illustratie. De regio Antwerpen kampt al enige tijd met de gevolgen van een drugsoorlog. Beeld Marc De Roeck

Rond de Antwerpse haven woedt al meer dan een jaar een drugsoorlog, met aanvallen over en weer van rivaliserende bendes. Zo werd in september een fruitimporteur in de havenstad belaagd met een brandbom. Een 26-jarige man uit Den Haag die nu door Nederland is overgeleverd heeft daartoe mogelijk opdracht gegeven, zegt het Belgische Openbaar Ministerie. Deze verdachte was volgens justitie ook betrokken bij een aanslag op een huis in het naburige Beveren in juni.

Een 22-jarige Amsterdammer zou een aandeel hebben gehad in een aanval op een restaurant in Antwerpen. Dat restaurant was van de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik.

Een Rotterdammer van 27 jaar is overgeleverd wegens zijn mogelijke betrokkenheid bij het gooien van een explosief naar een woning in Deurne in mei. Dat gebeurde vanuit een voorbijrijdende auto.

De drie worden woensdag en donderdag voorgeleid voor de raadkamer, die bepaalt of ze langer in voorarrest blijven. Ze zitten vast op verdenking van vernielingen, deelname aan een criminele organisatie en inbreuken op de springstofwetgeving.