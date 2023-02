Amsterdam en Rotterdam doneren samen ruim 1,5 miljoen euro voor noodhulp aardbeving

De ravage na de aardbeving in het Turkse Hatay. Beeld AFP

Amsterdam geeft 905.000 euro aan het Rode Kruis, Rotterdam schenkt 664.000 euro. Samen geven ze ruim 1,5 miljoen euro aan de hulporganisatie. Burgemeesters Halsema en Aboutaleb spreken hun medeleven uit met de slachtoffers.

“De aardbeving in Turkije en Syrië is een ongekende ramp. We leven mee met de getroffenen en alle Turkse, Koerdische en Syrische Nederlanders die op dit moment in angst en onzekerheid leven,” twitteren de steden dinsdag.

Maandag had burgemeester Halsema op Instagram al haar medeleven geuit met de slachtoffers van de aardbevingen en hun familie. ‘Veel Turkse, Koerdische en Syrische Amsterdammers verkeren op dit moment in grote onzekerheid over het lot en welzijn van hun dierbaren. Ik leef diep met iedereen mee en wens hen heel veel sterkte.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Femke Halsema | Burgemeester (@burgemeesterfemkehalsema) op 7 Feb 2023 om 7:45 PST

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam spreekt in een toelichting aan de gemeenteraad van een ‘ongekende ramp’. “Duizenden mensen zijn om het leven gekomen en nog eens duizenden verkeren in groot gevaar. Er is enorme schade aangericht aan huizen en infrastructuur. Daarnaast verslechtert door het extreme winterweer de situatie van de overlevenden.”

Het Rode Kruis opende maandag Giro 7244 voor hulp aan de getroffen gebieden. Rond dinsdagmiddag 14.00 uur was al meer dan 2 miljoen euro gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië, meldde een woordvoerder van het Rode Kruis.