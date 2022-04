Amnesty: omstandigheden beveiligers WK in Qatar staan gelijk aan dwangarbeid

Het Ahmad Bin Ali voetbalstadion in Qatar. Beeld REUTERS

De mensenrechtenorganisatie beschrijft in het rapport They think that we’re machines de situatie van 34 beveiligers van bedrijven die ook betrokken zijn bij het WK. Zij werken vaak twaalf uur per dag, zeven dagen per week. Een enkeling wacht zelfs al jaren op een vrije dag. Migranten zijn gekort op hun loon omdat ze toch een dagje thuis waren gebleven.

Qatar telt zo’n 300.000 authentieke inwoners. Zo’n 2,5 miljoen aanwezige migranten doen het zichtbare werk. Zij hoeven in theorie wekelijks niet langer dan 60 uur te werken en hebben recht op één rustdag. Maar 28 van de 34 beveiligers vertelden Amnesty dat ze regelmatig 84 uur per week bezig zijn, ook omdat hun vrije dag wordt geweigerd.

Beveiliger Abdul uit Bangladesh werkte tussen 2018 tot medio 2021 onafgebroken als beveiliger, zonder een vrije dag. Jacob uit Oeganda liep het risico op een boete van 50 euro, dat verdient hij niet in vijf dagen, als hij wel een dag vrij nam. Hij werkte voor een bedrijf dat betrokken is bij het Khalifa International Stadium, waar Oranje op 25 november tegen Ecuador speelt. De Oegandees Zeke had door zijn werk en bijbehorende cursussen soms nog maar 4 uur over om te slapen.

Hitteprotocol

Qatar heeft wetten ingevoerd die de werksituatie van arbeidsmigranten moeten verbeteren. Het kafala-systeem, dat werknemers eigendom maakte van werkgevers, is afgeschaft. Qatar heeft nu ook een hitteprotocol en minimumloon van zo’n 250 euro per maand. Maar lang niet alle werkgevers houden zich aan die wetten, zo constateerde Amnesty al toen het de situatie van bouwvakkers en huishoudsters onderzocht.

Na alarmerende berichten van Amnesty hebben wereldvoetbalbond FIFA en het supreme committee, dat het WK organiseert, de samenwerking verbroken met twee bedrijven die WK-locaties beveiligden. Het ministerie van arbeid in Qatar en het supreme comittee hebben Amnesty toegezegd dat ze ‘individuele gevallen van wangedrag’ blijven aanpakken, zodat het aantal bedrijven dat de wetten niet naleeft verder zal afnemen.

,,De FIFA moet zich richten op uitbuiting van beveiligers, anders wordt het WK verder ontsierd door misbruik’, zegt Stephen Cockburn van Amnesty International. ,,Ook moet de FIFA zijn invloed gebruiken om Qatar onder druk te zetten nieuwe wetten te handhaven.”