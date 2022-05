Amnesty: FIFA moet arbeidsmigranten financieel compenseren

Het Khalifa International Stadium in aanbouw in Doha in 2016. Beeld Getty Images

Het bedrag van 440 miljoen dollar is gelijk aan het totale prijzengeld voor de 32 deelnemende landen aan het WK in Qatar. Amnesty verwacht dat er meer geld nodig is om alle slachtoffers volledig te compenseren. Na overleg met vakbonden, maatschappelijke organisaties en de internationale arbeidsorganisatie ILO moet duidelijk worden hoeveel geld er daadwerkelijk nodig is. Arbeidsmigranten moeten volgens de mensenrechtenorganisatie gecompenseerd worden voor loon dat niet is uitbetaald en hoge wervingskosten. Veel arbeiders die gewond zijn geraakt tijdens werkzaamheden voor het WK zouden financieel onvoldoende zijn geholpen. Ook familieleden van veel overleden migranten wachten nog op compensatie.

“Gezien de geschiedenis van mensenrechtenschendingen in het land, kende de FIFA de risico’s voor arbeiders toen de voetbalfederatie het toernooi aan Qatar toekende. En anders had ze dat moeten weten”, zegt secretaris-generaal Agnès Callamard van Amnesty. “Desondanks werd er in de evaluatie van het bod van de Qatari geen enkele melding gemaakt van arbeiders of mensenrechten en werden er geen voorwaarden gesteld aan de bescherming van arbeiders. De FIFA heeft sindsdien veel te weinig gedaan om die risico’s te voorkomen of te beperken.”

Amnesty roept voetbalbonden, waaronder de KNVB, op om zich achter de oproep voor het compensatieprogramma te scharen. Volgens de mensrechtenorganisatie verdient de FIFA ruim 5,6 miljard euro met het WK in Qatar. Amnesty weet dat Qatar de laatste jaren wetten heeft ingevoerd die arbeidsmigranten beter moeten beschermen, maar benadrukt ook dat die onvoldoende worden nageleefd. “Jarenlang is het lijden van degenen die dit WK mogelijk hebben gemaakt onder het tapijt geveegd. Het wordt tijd dat de FIFA en Qatar gaan samenwerken aan een uitgebreid herstelprogramma dat de arbeiders centraal stelt. Het programma moet ervoor zorgen dat geen schade onopgemerkt blijft”, stelt Callamard.