Amnesty: dwangarbeid komt nog steeds voor in Qatar; Fifa spreekt van ‘beste WK ooit’

Fifa-baas Gianni Infantino schudt de handen met emir Tamim bin Hamad al-Thani van Qatar. Beeld Getty Images

Dat schrijft Amnesty International in een donderdag verschenen rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er nog steeds vormen van dwangarbeid in Qatar en is daar amper controle op. Vooral mensen ‘achter de voordeur’, zoals au pairs en huishoudelijk medewerkers, hebben het zwaar. Onder hen zijn veel vrouwen, die soms geen enkele vrije dag hebben en 14 tot 18 uur per dag moeten werken. Er zou ook sprake zijn van geweld en seksueel misbruik.

Amnesty constateert dat hervormingen gericht op arbeiders van stadions en andere WK-faciliteiten hun vruchten afgeworpen hebben. Zij worden beter dan voorheen beschermd tegen de hitte, en tegen oplichting door werkgevers en tussenpersonen. Ook hebben zij meer zekerheid over hun loon. Desondanks is het effect van deze hervormingen beperkt. Slechts 2 procent werkt direct voor de WK-organisatie, schrijft Amnesty. Ook houden niet alle onderaannemers zich aan de regels.

Amnesty vreest dat de aandacht voor de situatie van de ongeveer 2,5 miljoen migranten in Qatar verdwijnt zodra de bal rolt. “Nu het WK nadert, is het werk om arbeidsmigranten tegen uitbuiting te beschermen nog maar half af. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat Qatar zich inzet om de omstandigheden op de lange termijn te verbeteren.”

Fifa geeft geen krimp

Wat als een paal boven water staat: voor arbeiders die in het verleden leden onder de slechte omstandigheden hebben hervormingen geen zin meer. Amnesty hamert daarom opnieuw op de oprichting van een compensatiefonds. “Arbeiders hebben de laatste twaalf jaar veel verloren: geld, vrijheid, hun gezondheid en zelfs hun leven. Er is te weinig gedaan om hier recht aan te doen.”

Volgens Amnesty moet voor de nabestaanden van deze mensen minstens 440 miljoen dollar worden vrijgemaakt. Ook de Nederlandse voetbalbond KNVB pleit met andere westerse bonden voor zo'n fonds. De ogen daarbij zijn nadrukkelijk gericht op wereldvoetbalbond Fifa. Maar die geeft vooralsnog geen krimp. Maandag nog zei Fifa-baas Gianni Infantino in een videoboodschap dat Qatar ‘het beste WK ooit’ gaat afleveren.

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn echter 'duizenden’ migranten overleden door hun werk voor het WK. Amnesty schat in dat daarvan in elk geval enkele honderden overleden zijn aan hittegerelateerde oorzaken. Pas sinds een paar jaar zijn de regels voor buiten werken in de hitte wat aangescherpt. Maar twee weken geleden, toen het 35 tot 38 graden was, werd er buiten nog volop gewerkt.

Qatar en de Fifa zelf ontkennen stelselmatig dat er veel doden zijn gevallen bij de bouw van WK-infrastructuur. Bij de bouw van stadions zouden volgens de officiële registratie slechts drie mensen zijn overleden. Tal van experts wijzen er echter op dat in het verleden amper onderzoek werd gedaan naar de doodsoorzaak van migranten. Daardoor valt niet hard te maken hoeveel mensen stierven als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden, en hoeveel door andere oorzaken. In totaal overleden sinds 2010 meer dan 6.500 migranten, becijferde de Britse krant The Guardian begin vorig jaar.

Naleving van wetten

De International Labour Organisation in Qatar, onderdeel van de VN, stelt dat er wel vooruitgang wordt geboekt, hoewel er nog steeds veel problemen zijn. Zo wordt de afschaffing van de kafala-wetgeving, die er toe leidde dat werknemers verkapte slaven waren, nog lang niet door alle werkgevers omarmd. “Ook het op tijd betalen van salarissen is een probleem,” zegt Max Tuñon van de ILO. “De wetgeving is er, maar de naleving laat te wensen over.”

Beeld Getty Images

Hij wijst er op dat Qatar wel een stuk verder is dan de buurlanden. “Er is door het WK en alle aandacht die dat met zich meebrengt echt een denkshift teweeg gebracht bij de Qatari. Ze willen dat hun arbeidsomstandigheden gaat voldoen aan internationale standaarden. Wij helpen hen daarbij. Dit is het enige land in de Golfregio waar wij welkom zijn. Hetzelfde geldt voor mensenrechtenorganisaties.”

De Qatari zelf willen discussies over arbeidsomstandigheden het liefst achter zich laten en hebben het liefst dat de focus verschuift naar het voetbalveld. Ze vinden dat westerse media eenzijdig berichten en gebruik maken van incorrecte cijfers.

Mohamed Al-Atwaan, directeur van het gloednieuwe 974 Stadion, één van de plekken waar vanaf 20 november gespeeld wordt, vertelde eerder deze maand dat het land wel geleerd heeft van de internationale kritiek. “We hadden aanvankelijk misschien niet in de gaten dat er veel dingen waren die beter konden. Als organisatiecomité hebben we daarom veel hervormingen doorgevoerd. We zijn ervan overtuigd dat die bij toekomstige sporttoernooien een voorbeeld zijn voor de organiserende landen, en dat de wereld er op die manier van profiteert.”

Nederlandse afvaardiging

Het kabinet maakte woensdag bekend toch een afvaardiging naar Qatar te sturen. Nog niet bekend is wie er gaan. Amnesty stelt in een reactie dat het daar geen moeite mee heeft, zolang het kabinet zich in het openbaar kritisch uitlaat over de situatie in het land én pleit voor een compensatiefonds. In de kabinetsbrief lieten de ministers Hoekstra en Helder gisteren weten ‘positief’ tegenover de oproep voor een fonds te staan.