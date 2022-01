Amerikanen ontdekken het Hollandse ‘uitwaaien’

Uitwaaien op het strand van Scheveningen. Beeld ANP

‘Lopen door de wind,’ zo wordt het vertaald, en: ‘het doen van een fysieke activiteit in winderige omstandigheden. Wind, zo luidt het lokale gezegde, doet je opgefrist en herboren voelen.’

In de Amerikaanse krant The Washington Post gaat het over de nieuwste leefstijlvondst: het oer-Hollandse ‘uitwaaien’ (‘OUT-vwy-ehn’). De krant doopt die term na ‘hygge’, vrij vertaald als de Deense variant van gezelligheid, het Noorse ‘friluftsliv’, de kunst van het buitenleven, als dé manier om in winterse (covid)tijden lichaam en geest te ontspannen. Eerder werd het Nederlandse ‘niksen’ al door Time omarmd.

(Bekende) Nederlanders lichten het nog even toe. Zo helpt de zeewind bartender Tess Posthumus haar hoofd leeg te maken nu ons land in lockdown zit, en is het strand een welkome afwisseling van het drukke stadsleven. Vondelgyms Arie Boomsma denkt er net zo over: ‘Door de pandemie is uitwaaien extra belangrijk geworden.’

Plat landje

Als er een land is, zegt de krant, dat aanspraak kan maken op het idee van een betere gezondheid door wind, dan is het wel Nederland. De wind heeft in dit platte landschap tenslotte vrij spel. Iets waar we al decennia slim gebruik van maken met bijvoorbeeld windmolens en -turbines.

Uitwaaien zou net als het Noorse friluftsliv draaien om het omarmen van de natuur in je dagelijkse bestaan en dat spreekt verschillende Amerikaanse wetenschappers wel aan. Zo zouden mensen die vaak in natuurgebieden te vinden zijn een lagere bloeddruk en hartslag hebben dan personen die de stad amper verlaten.

Bovendien zou uitwaaien in het bijzonder bijdragen aan het ‘resetten’ van je cognitie, breed gesteld je mentale vermogen, en daardoor therapeutisch zijn, legt een hoogleraar van de Universiteit van Utah uit.

Ook ‘Iceman’ Wim Hof komt langs. Het liefst loopt hij urenlang op blote voeten door ijskoude winden, en doet hij ademhalingsoefeningen in ijsbaden, iets wat de gemiddelde Nederlander niet snel onder ‘uitwaaien’ zou scharen. Toch is er volgens The Washington Post wel wat van hem te leren: ‘Laat dankzij de juiste ademtechnieken de wind toe tot je lijf. Dat vormt de basis van je gezondheid.’