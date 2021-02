Amerikaanse verkenner geland op Mars

De eerste beelden van Mars, gemaakt door de Amerikaanse verkenner Perseverance. Beeld AFP

De Perseverance werd eind juli gelanceerd en heeft een reis van 480 miljoen kilometer achter de rug. Voor de landing schoot hij met een snelheid van ongeveer 20.000 kilometer per uur de dunne dampkring van Mars in. Zeven minuten later zakte hij, bungelend aan een parachute, met ongeveer 3 kilometer per uur het laatste stukje naar beneden.

De verkenner beschikt over meer dan twintig camera’s en een boor. Het apparaat moet tientallen bodemmonsters verzamelen in buisjes. Die worden achtergelaten op het oppervlak.

In 2028 moet een Europese verkenner aankomen op Mars om de buisjes van de Perseverance te verzamelen. Die verzamelaar moet vervolgens opstijgen en in een baan rond Mars komen. Daar moet hij de monsters overdragen aan een Europees ruimtevrachtschip, dat in 2031 met het Marsmateriaal moet aankomen op aarde. Wetenschappers kunnen dan in laboratoria verder onderzoek doen.

Drukte op Mars

De Perseverance is de derde missie in een paar dagen die bij Mars arriveert. Vorige week kwamen sondes uit China en de Verenigde Arabische Emiraten in een baan rond de planeet. De Chinese verkenner moet over een paar maanden op Mars landen. Dat de drie missies tegelijk aankomen, komt doordat ze ongeveer gelijktijdig zijn gelanceerd, eind juli vorig jaar.

Dat heeft te maken met de banen van de aarde en Mars rond de zon. Een keer in de twee jaar staan de twee planeten dichtbij elkaar en dat is het ideale moment om de lange en moeilijke oversteek te maken. De eerstvolgende ‘launch window’ is in september volgend jaar en dan moet een Europees-Russische verkenner naar Mars vertrekken.