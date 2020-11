Amerikaanse staat Georgia gaat alle stemmen handmatig hertellen

Stemmentelling in Georgia. Beeld EPA

“Omdat de marge zo klein is, is een volledige, handmatige hertelling nodig,” zei Raffensperger, Republikein en staatssecretaris van Georgia, op een persconferentie.

Het was al vrijwel zeker dat Georgia de stemmen ging hertellen, maar nu is dat definitief. In de staat zijn bijna vijf miljoen stemmen uitgebracht. Joe Biden ligt volgens de eerste telling aan kop met ongeveer 14.000 stemmen. De wet in Georgia schrijft voor dat een hertelling gevraagd mag worden als het verschil tussen de presidentskandidaten kleiner is dan 0,5 procent.