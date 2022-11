‘Amerikaanse rapper Takeoff (28) van formatie Migos doodgeschoten’

Rapper Takeoff tijdens een recent optreden op 29 oktober 2022 in New Orleans, Louisiana. Beeld Getty Images

Op Twitter delen mensen berichten over het nieuws dat de 28-jarige Amerikaan voor hun ogen werd gedood. De politie van Houston bevestigt dat agenten ter plaatse waren bij een schietpartij waarbij ten minste één persoon om het leven is gekomen, maar wil niet zeggen dat het om de rapper gaat.

Kirshnik Khari Ball was de officiële naam van de rapper. Samen met zijn oom Quavo en neef Offset, die niet meer bij de groep hoort, vormde hij het hiphoptrio Migos. In 2018 traden de rappers nog op in Nederland tijdens het festival Woo Hah! in Hilvarenbeek.

Selfie

Politie en meerdere getuigen vertellen aan de doorgaans goed ingevoerde site TMZ dat het dodelijke incident kort na 02.30 uur plaatsvond. Takeoff en Quavo waren daar een spelletje aan het doen toen er een woordenwisseling uitbrak. Iemand opende het vuur en schoot op de rapper, van dichtbij. Hij werd ter plaatse doodverklaard.

Op beelden in bezit van TMZ is te zien hoe Quavo en anderen zich rondom Takeoff verzamelen. Quavo schreeuwt om iemand om hulp te halen. Slechts een paar uur voor de schietpartij plaatste Takeoff een selfie vanaf de bowlingbaan.

Volgens omstanders zou ook Quavo geraakt zijn bij de schietpartij in Houston, anderen spreken dat nieuws tegen en zeggen dat de 31-jarige niet geraakt is. De politie twittert dat twee andere slachtoffers naar het ziekenhuis zijn gebracht.

