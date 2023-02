Amerikaanse president Biden bezoekt Oekraïne voor het eerst sinds begin oorlog

Joe Biden en collega Volodimir Zelenski in Kiev. Beeld REUTERS

Al enkele dagen ging er het gerucht dat Joe Biden Oekraïne zou bezoeken. Maandagmiddag wordt de president verwacht voor een bezoek aan buurland Polen. Dat officiële bezoek was wel aangekondigd. Hij spreekt daar met president Andrzej Duda en heeft een ontmoeting met Navo-bondgenoten aan de oostflank om de ‘niet-aflatende steun van de Verenigde Staten voor de veiligheid van het bondgenootschap te bevestigen’.

Maandagochtend werden straten in Kiev afgesloten voor het verkeer en werd al gesuggereerd dat Biden toch onderweg zou zijn. De Oekraïense onderminister van Buitenlandse Zaken, Andrii Melnik, zei toen al tegen media dat de stad zich opmaakt voor de ontvangst van ‘een van onze belangrijkste bondgenoten’.

Nu zijn er beelden op Twitter verschenen van Biden die in Kiev rondloopt met de Oekraïense president Volodimir Zelenski en veel beveiligingspersoneel en militairen rondom de twee. Op de achtergrond is het luchtalarm te horen, al is onduidelijk of er ook echt sprake is van een lucht- of raketaanval op Kiev. Volgens Oekraïense journalisten is Biden per trein in Oekraïne aangekomen.

Verrassingsbezoek

De Amerikaanse president vertelde dat er een nieuw hulppakket van 500 miljoen dollar komt voor Oekraïne. Het land krijgt ook extra wapens, waaronder munitie en radarsystemen om luchtaanvallen te detecteren. Ook is met Zelenski de levering van langeafstandsraketten besproken.

Bidens vrouw Jill was vorig jaar wel al in Oekraïne. Zij bracht vlak na het uitbreken van de oorlog een verrassingsbezoek aan een plaats bij de grens met Slowakije.

Rusland heeft nog niet gereageerd op het bezoek van Biden aan Oekraïne. De kans is groot dat het land het bezoek van Biden zal zien als provocatie.

More footage of Biden in #Kyiv, walking with President Zelenskyy pic.twitter.com/4vHMg6mi8q — Michael A. Horowitz (@michaelh992) 20 februari 2023

US President Joe Biden has made a surprise visit to Kyiv – his first visit to Ukraine since Russia invaded almost a year ago



pic.twitter.com/NESzBoUTE1 — Jahangir Youssif (@JahangirYoussif) 20 februari 2023