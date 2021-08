Amerikaanse politie maakt einde aan bomdreiging in de buurt van Capitool

Beeld EPA

Ondertussen werd onderhandeld met de man in een pick-up, die beweerde dat hij een bom bij zich had. Het zou gaan om Floyd Ray Roseberry uit de staat North-Carolina, melden Amerikaanse media. Hij had een kleine vrachtauto met open laadbak op de stoep bij de bibliotheek van het parlement geparkeerd. Op Twitter werden veel beelden verspreid van de zwarte pick-up van de man.

Vanuit zijn voertuig deed Roseberry een livestream via Facebook, waarin hij sprak over een ‘revolutie’ en waarin hij een poging deed president Biden aan de telefoon te krijgen. Lokale media melden dat Facebook het profiel van de man heeft geblokkeerd, beelden van de livestream gaan nog wel rond. De politie wilde niet zeggen of er daadwerkelijk explosieven in het spel waren. Zijn ex-vrouw vertelde tegen media dat bij haar ex-man schizofrenie is vastgesteld.

Het Amerikaanse parlement is deze week niet in zitting, maar er waren wel medewerkers en personeel aanwezig. Een deel daarvan is geëvacueerd. Ook in de omgeving rond het voertuig zijn mensen in veiligheid gebracht.

Het Capitool is eerder dit jaar al kort in lockdown geweest toen een automobilist inreed op een veiligheidsbarrière. Begin januari werd het gebouw nog bestormd door aanhangers van toenmalig president Trump, die het niet eens waren met zijn verkiezingsnederlaag.