Amerikaanse medicijnwaakhond FDA: ‘Zelftest minder nauwkeurig bij omikron’

Zelftesten voor het coronavirus in de schappen van een drogisterij. Beeld ANP

‘Vroege gegevens duiden erop dat antigeentests de omikronvariant wel kunnen detecteren, maar mogelijk verminderd gevoelig zijn,’ aldus de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Met gevoeligheid wordt hier de kans dat de antigeentest het virus detecteert bedoeld.

Hoe vaak de zelftests besmetting met de omikronvariant ten onrechte niet vaststellen, komt niet naar voren uit het onderzoek, dat een samenwerking was met de Amerikaanse gezondheidsorganisatie NIH. In Nederland is de omikronvariant dominant, verklaarde het RIVM dinsdag.

PCR-test

De FDA blijft het gebruik van antigeentests toestaan, maar adviseert mensen die coronasymptomen hebben en een negatieve uitslag bij een zelftest krijgen, alsnog een PCR-test te laten afnemen.

Nederland was lang huiverig over de betrouwbaarheid van de zelftests, maar enkele weken geleden stapte het ministerie van Volksgezondheid daarvan af. Bij milde verkoudsheidsklachten wordt inmiddels aan niet kwetsbare mensen aangeraden een zelftest te doen. Als die een positieve uitslag geeft, is het wel zaak alsnog naar de GGD te gaan voor een test.

Reden voor de aanpassing in het beleid was dat het Outbreak Management Team had geconcludeerd dat een zelftest bij milde klachten een goed alternatief is voor een professionele test bij de GGD.