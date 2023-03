Amerikaanse media: ‘Jury buigt zich pas na Pasen over mogelijke vervolging Trump’

Donald Trump moet nog weken wachten op een besluit over zijn vervolging. Beeld AP

Dat betekent dat een besluit nog weken op zich kan laten wachten, melden Amerikaanse media. Bronnen melden aan nieuwssite Politico dat dit ook zelfs pas eind april kan zijn.

De grand jury moet een beslissing nemen over een aanklacht en eventueel een arrestatiebevel tegen Trump. Daarover wordt al weken gespeculeerd. Niet in de laatste plaats door Trump zelf, die op Twitter zelfs al de dag aankondigde waarop hij gearresteerd zou worden.

De aanklacht richt zich op de betaling van zwijggeld aan pornoster Stephanie ‘Stormy Daniels’ Clifford, de pornoster die tijdens Trumps verkiezingscampagne beweerde dat ze een affaire met hem had gehad. Trump zou in 2016 zijn toenmalige advocaat Michael Cohen opdracht hebben gegeven om 130.000 dollar zwijggeld te betalen aan Clifford. De betaling van het zwijggeld zou op onwettige wijze zijn gebeurd.

De oud-president heeft de affaire steeds ontkend, maar betaalde het zwijggeld onder de noemer ‘advocatenkosten’ wel in termijnen terug aan Cohen. Mogelijk is ook belasting ontdoken. Trump en zijn advocaten stellen dat hij destijds het slachtoffer was van afpersing door Clifford.

‘Ontaarde psychopaat’

Trump spreekt over een politieke vervolging en waarschuwt op zijn sociale mediaplatform Truth Social voor ‘mogelijk dood en verderf’ als hij wordt aangeklaagd. De ex-president plaatste ook een fotomontage met een honkbalknuppel naast officier van justitie Alvin Bragg, die hij ‘een ontaarde psychopaat’ noemt.

De New Yorkse aanklager Bragg, die het onderzoek leidt, is met de dood bedreigd. In het gebouw met zijn kantoor werd een kaart afgeleverd met daarop de tekst: ‘Alvin, ik ga je vermoorden’.

Mocht de grand jury besluiten tot een aanklacht, dan wordt het de eerste keer dat justitie een Amerikaanse ex-president strafrechtelijk vervolgt. Mogelijk wordt Trump verdacht van administratief gesjoemel ruim zes jaar geleden toen hij presidentskandidaat was.