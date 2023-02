Amerikaanse kranten stoppen massaal met strip ‘Dilbert’ na racistische uitspraken maker

Scott Adams, bedenker van de strip Dilbert. Beeld Marcio Jose Sanchez / AP

Je kon jarenlang geen Amerikaanse krant openslaan zonder ze tegen te komen: de stripjes over Dilbert, de gefrustreerde IT’er met zijn kleine ronde brilletje. Maar de liefde van de Amerikaanse pers voor de cynische krantenstrip is voorbij, na racistische uitlatingen van de geestesvader van Dilbert, Scott Adams.

Adams ontstak vorige week op YouTube in een racistische tirade, in een livestream rond een steekproef over de invloed van ‘woke’ op stemgedrag. Hij drong er onder andere bij witte Amerikanen op aan om uit de buurt te blijven van zwarte mensen. “Waar je ook bent, maak dat je wegkomt. Het heeft helemaal geen zin om als witte Amerikaan zwarte burgers te helpen.”

Onder andere The Los Angeles Times, The New York Times, The Washington Post, The Cleveland Plain Dealer en het USA Today Network, dat meer dan tweehonderd kranten uitgeeft, hebben aangegeven te stoppen met de strip vanwege de racistische uitspraken van Adams. “Dit was geen moeilijke beslissing,” aldus de hoofdredacteur van The Cleveland Plain Dealer, Chris Quinn.

Het is niet voor het eerst dat Adams wordt beticht van racistisch gedachtegoed. De San Francisco Chronicle stopte in oktober al met de strip, omdat daarin grappen werden gemaakt over diversiteitsdoelen op de werkvloer en herstelbetalingen voor zwarte Amerikanen.

Stripmiljonair

De strip Dilbert, waarvan ook tekenfilms zijn gemaakt, gaat over een IT’er die worstelt met bureaucratische en onbegrijpelijke besluiten van leidinggevenden op kantoor. Tekenaar Adams baseerde de strip, waarmee hij in 1989 begon, op zijn eigen mislukte IT-carrière. De strip maakte hem miljonair en is – of was – groot in de VS en daarbuiten. Op het hoogtepunt in 2014 verscheen de strip dagelijks in ruim 2000 kranten, in 65 landen en 25 talen.

Die tijden lijken voorgoed voorbij. Adams zelf zegt te vrezen dat de kritiek het einde van zijn carrière betekent – en dat zou goed kunnen kloppen. Inmiddels heeft ook de uitgever van Dilbert besloten de strip te laten vallen.

Overigens vindt niet iedereen dat Adams te ver is gegaan. Elon Musk, multimiljardair en zelfbenoemd ‘free speech absolutist’, beweert dat Amerikaanse media zelf racistisch zijn door Adams te laten vallen. ‘Een zeer lange tijd waren de Amerikaanse media racistisch tegen niet-witte mensen, nu zijn ze racistisch tegen witte mensen en Aziaten,’ aldus de baas van Twitter.