Amerikaanse jongen (17) beschuldigd van grote Twitter-hack

Beeld Hollandse Hoogte/AFP

Plaatselijke media in Tampa melden dat tegen de 17-jarige Graham Ivan Clark dertig aanklachten zijn geformuleerd over ‘het oplichten van mensen in heel Amerika’.

Onder de slachtoffers van deze inbreuk op socialmedia-accounts waren de Amerikaanse oud-president Barrack Obama, presidentskandidaat Joe Biden, microsoft-baas Bill Gates, PVV-leider Geert Wilders en de baas van Tesla, Elon Musk. De vele tientallen miljoenen volgers van deze accounts werd in tweets voorgehouden dat zij hun geld konden verdubbelen als zij bitcoins op een rekening zouden storten, een bekende online zwendeltechniek.

Op de bitcoinaccount kwam ruim 100.000 dollar binnen. Of dat het daadwerkelijke bedrag is dat afhandig is gemaakt, is onduidelijk; zwendelaars maken soms zelf al geld naar dergelijke accounts over om vertrouwen te wekken.

Een screenshot van de gehackte account van Geert Wilders. Beeld Hollandse Hoogte/EPA

Tijdelijk bevroren

Twitter verwijderde de berichten. Later verscheen op bijvoorbeeld de account van Teslabaas Elon Musk het scambericht toch nog een tweede en derde keer. Om verdere schade te beperken werden vele geverifieerde accounts – accounts van bekende personen, bedrijven en organisaties waarvan de identiteit eerder is gecontroleerd, te herkennen aan het vinkje bij de naam – tijdelijk bevroren. Ook konden wachtwoorden tijdelijk niet worden gewijzigd.

Volgens Twitter zijn 130 accounts gehackt. Mogelijk is dat gelukt dankzij betrokkenheid van een werknemer in het bedrijf. Openbaar aanklager in Florida Andrew Warren zei dat ‘deze massale fraude hier in onze achtertuin (in Florida) is gepleegd’.