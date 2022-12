Amerikaanse basketbalster Griner vrijgelaten door Rusland in ruil voor beruchte wapenhandelaar

Cherelle Griner, de vrouw van de basketbalster, in het Witte Huis met buitenlandminister Antony Blinken en de Amerikaanse president Joe Biden. Beeld AP

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde de vrijlating van de basketbalster donderdag op Twitter aan. ‘Even geleden sprak ik met Brittney Griner. Ze is veilig. Ze zit in een vliegtuig. Ze is op weg naar huis,’ twitterde Biden, met een foto van hem met Cherelle Griner, de vrouw van de basketbalster in het Witte Huis.

Al maanden werd op het hoogste niveau onderhandeld over de vrijlating van de basketbalster. Griner werd in februari gearresteerd op een vliegveld nabij Moskou vanwege het bezit van een e-sigaret met twee patronen waarin hasjolie zat. De basketbalster voor Phoenix Mercury en tweevoudig Olympisch goudwinnares werd daarop veroordeeld tot negen jaar cel in een strafkolonie in Mordovia.

De VS beschuldigde Rusland ervan Griner als spil te gebruiken in de geopolitieke spanningen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Het Witte Huis heeft de detentie van de basketbalster ook van meet af aan als onrechtmatig bestempeld.

Lord of War

Afgelopen zomer al werd bekend dat de VS bereid was de beruchte Russische wapenhandelaar Bout te ruilen voor Griner. Bout, de ‘koopman des doods’ op wie de film Lord of War met Nicolas Cage losjes is geïnspireerd, werd in 2011 veroordeeld in New York tot een 25-jarige gevangenis voor het verkopen van wapens met als doel om Amerikanen te doden, levering van luchtafweerraketten en hulp aan een terroristische organisatie.

Moskou probeerde al jaren om de 55-jarige Sovjetofficier vrij te krijgen. Het Kremlin ging in de zomer echter nog niet akkoord met de ruil en leek meer te willen krijgen voor Griner. Het is vooralsnog niet duidelijk of behalve Bout nog meer toezeggingen aan Rusland zijn gedaan.

Het Russische ministerie van Buitenlands Zaken liet donderdagmiddag weten dat Bout is gearriveerd in Rusland. Volgens de advocaat die bij de ruil betrokken was is de vrouw van Bout ‘heel verheugd’ dat hij terug is. “Dit is het grootste geschenk voor haar,” zei hij, melden internationale media.

Langeafstandsdrones

De Witte Huiscorrespondenten Peter Baker en Michael D. Shear van The New York Times suggereren dat de ruil een poging kan zijn geweest van de regering van Vladimir Poetin om de aandacht van de voor Rusland dramatisch verlopende oorlog in Oekraïne af te leiden.

Na eerst de Russische troepen al te hebben verdreven uit bezette Oekraïense gebieden, wisten de Oekraïense strijdkrachten deze week zelfs Russische militaire bases op Russisch grondgebied te treffen met langeafstandsdrones. Door pro-Russische militaire bloggers worden die aanvallen bestempeld als een behoorlijke vernedering voor Rusland. De zoveelste.