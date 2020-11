Amerikaanse Amsterdammers zijn opgelucht: ‘Er is weer hoop’

Greg Shapiro Beeld ANP

Greg Shapiro, komiek

“Superblij ben ik. Ik zette net de vuilnis op straat en riep heel hard: ‘Trump got fired’ en ik maakte een dansje. Nee, ik kreeg er geen reactie op.

Ik was de laatste dagen bang dat er misschien een rechts-extremistische aanval zou komen op de lokalen waar geteld werd, maar dat bleef gelukkig uit.

Trump is nu met zijn advocaten aan de slag gegaan om de stemmen in sommige staten te laten hertellen. Ik denk dan: ‘Doe maar.’

Alle uitspraken van Trump waren een aanval op de democratie. Wat heeft de man gelogen ook over het aantal stemmen dat hij zogenaamd had binnengehaald. Dat sommige tv-programma hem weg draaiden is begrijpelijk. Maar dat hebben ze wel vier jaar te laat gedaan.

Het is zo inspirerend dat Biden heeft gewonnen. Er is nog nooit zo’n grote opkomst bij de verkiezingen geweest. Ik ga straks in een Zoom-meeting met mijn familie.

Biden moet nu als eerste het klimaat aanpakken. Hij heeft al gezegd dat hij dat gaat doen en dat Amerika weer in het Klimaatakkoord van Parijs gaat zitten. Ik drink vanavond bubbels op de uitslag. De champagne komt dan op 20 januari als hij geïnaugureerd wordt.”

James Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis

James Kennedy Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“Ik voel me opgelucht dat Joe Biden de president is geworden, maar de uitslag brengt ook onzekerheid met zich mee. Hoe zal de transitie verlopen? Trump kan het niet meer tegenhouden, maar ik verwacht dat hij wel tijd probeert te rekken. Welke maatregelen gaat hij in de tussentijd nog nemen? Komen er protesten of zal het meevallen?

Ik ben pas echt opgelucht als het 14 december is en de kiesmannen hun stem hebben uitgebracht zodat Biden officieel de nieuwe president is.

Biden zal een bruggenbouwer moeten zijn in het verdeeld Amerika. Hij moet ervoor zorgen dat de mensen weer samen door één deur kunnen. Dat is erg belangrijk in de Verenigde Staten waar de mensen en veel families in twee kampen zitten.

Biden heeft al in presidentiële speeches laten zien dat hij de kalmte kan bewaren en vertrouwen kan geven. Dat hebben we de laatste vier jaar niet gehad.”

Tracy Metz, directeur van het John Adams Institute

Tracy Metz Beeld Daniel Cohen

“Onophoudelijk zat ik de laatste dagen achter de tv om de verkiezingsuitslagen te volgen. Kort na de uitslag kwamen er overal feestvierende mensen op straat. Niet coronaproof, maar wie kan zich nu nog inhouden?

Ik kan me er geen beeld van maken hoe Trump gaat reageren. I don’t like losers, zei hij eerder. Dit wordt de merkwaardigste transitie ooit. Praat Trump zijn opvolger bij? Gaat hij hem inwerken? Dat zie ik Trump niet snel doen.

Ik houd mijn hart vast hoe Biden gaat handelen. Hij is een vriendelijke en empathische man. Hoe krijgt hij de verdeeldheid in het land weg? Wat kan hij gaan doen? Als de Senaat straks alles gaat dwarsbomen dan is hij vleugellam. Ik ben heel blij dat Biden president is, maar we zijn er nog lang niet.

Het belangrijkste is nu dat de leugens zijn opgehouden en dat een heleboel mensen weer hoop hebben dat Amerika er weer toe gaat doen. Kamala Harris wordt de eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten. Zij komt van een blended family en heeft Jamaicaans en Indiaas bloed. Dat is een mooi symbool naar het Amerikaanse volk dat worstelt met de rassenverhoudingen in het land.”

Benjamin Peled, violist bij het Concertgebouworkest

Benjamin Peled Beeld Alex Berger

“I am so happy. Een ware opluchting is het. Eindelijk zijn we van Trump af. Het was zo pijnlijk allemaal de afgelopen vier jaar. Natuurlijk gaat Trump rechtszaken aanspannen en de uitslag betwisten maar hij kan de verkiezingsuitslag niet veranderen.

Het aantal stemmers was enorm hoog. Wat ik niet begrijp, is dat zoveel mensen na vier jaar Trump nog steeds op hem hebben gestemd. Het woord socialisme viel menig keer. Voor Amerikanen staat dat ten onrechte bijna gelijk aan communisme. Uit angst stemden ze op Trump.

Zoveel mensen zijn nu blij met deze uitslag. Ik sprak even met mijn moeder. Ze vertelde dat ze door de buren was uitgenodigd voor een glas champagne.

Voor Biden wordt het nog een moeilijke klus. Hij moet allerlei kwesties aanpakken: de coronapandemie, de gezondheidszorg, de infrastructuur, het onderwijs en, niet te vergeten, de verdeeldheid in het land. Maar wat in ieder geval fijn is dat de tijd van narcisme en egoïsme van de salesman en contractor Trump voorbij is. Hem ging het vooral om de show. Met Biden worden er weer inhoudelijke discussies gevoerd.”