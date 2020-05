Amerikaanse agent die ongewapende zwarte man met knieklem doodde gearresteerd

Beeld Getty Images

Van de arrestatie doken videobeelden op die zowel binnen als buiten de VS voor ophef zorgden. Zo was duidelijk te zien hoe een van de agenten zijn knie minutenlang in de nek van de ongewapende man, George Floyd, drukte.

De agenten kregen een melding dat er iemand verdacht werd van vervalsing en troffen Floyd aan in zijn auto. De verdachte stapte uit en er ontstond een worsteling, waarbij de man langdurig hardhandig tegen de grond werd gedrukt. Floyd schreeuwde het uit en zei herhaaldelijk dat hij geen adem krijgt. “Mijn buik doet pijn. Mijn nek doet pijn. Alles doet pijn. Ik heb water nodig, alstublieft. Vermoord me niet.” Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis, waar hij korte tijd later overleed.

Rellen

Na de dood maandag van de 46-jarige zwarte George Floyd door toedoen van een witte agent braken er rellen uit. In Minneapolis en het aangrenzende Saint Paul is het al dagen onrustig als gevolg van de dood van Floyd. In zusterstad St. Paul, dat naast Minneapolis ligt, zijn volgens de politie meer dan 170 winkels geplunderd en tientallen branden gesticht.