Amerikaanse aanval Kabul op vermoedelijke zelfmoordterroristen

Beeld EPA

De IS-K-strijders zouden van plan zijn geweest een aanslag te plegen op het vliegveld bij de stad, melden anonieme Amerikaanse functionarissen. Ooggetuigen spraken over een Amerikaanse aanval met een raket.

De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken zei dat twee extremisten om het leven waren gekomen. Hij wilde niet verder gaan dan te zeggen dat het belangrijke ‘planners en begeleiders’ van IS-K waren geweest. Volgens de Taliban, de nieuwe machthebbers in Afghanistan, was het doelwit van de aanval een mogelijke zelfmoordterrorist in een voertuig.

Bij de luchthaven van Kabul was donderdag al een aanslag van IS-K, waarbij volgens onofficiële bronnen mogelijk 170 doden vielen. Ook dertien Amerikaanse militairen kwamen om het leven. Het vliegveld speelt een hoofdrol bij de evacuatie van militairen en burgers uit Afghanistan na de machtsovername.

De Amerikaanse president Joe Biden had na het bloedbad op het vliegveld voor nieuwe aanvallen gewaarschuwd. De Amerikanen zijn inmiddels begonnen met de laatste fase van hun aftocht uit het land. Met de Taliban is afgesproken dat zij uiterlijk dinsdag (31 augustus) weg zijn.