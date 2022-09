Amerikaans Nasa-ruimtevaartuig slaat met succes in op ruimterots Dimorphos

Videostill van de planetoide Dimorphos. Beeld AFP

In de nacht van maandag op dinsdag, om 01.14 uur Nederlandse tijd, botste het speciale ruimteschip Dart met opzet op de ruimterots Dimorphos. Dat verliep volgens plan, dus is het experiment van Nasa geslaagd. De ruimtevaartorganisatie spreekt van een ‘historische prestatie’.

Nasa test een techniek om in de toekomst eventuele asteroïden die de aarde bedreigen van koers te veranderen. Meer dan duizend mensen hebben zeven jaar gewerkt aan die missie. De geraakte asteroïde, Dimorphos genaamd, is geen bedreiging voor de planeet en diende slechts als testobject. De inslag was online live te volgen – althans, met 38 seconden vertraging, omdat het even tijd kost voordat de beelden de aarde hebben bereikt.

undefined

‘Iets rustiger slapen’



Ingenieur Elena Adams schat dat Dart de rots raakte op ongeveer 17 meter van het midden. “We hielden onze adem in, ik ben eigenlijk verrast dat niemand van ons flauwviel,” zo beschreef ze de sfeer in het controlecentrum aan de John Hopkins Universiteit in de Amerikaanse staat Maryland. “Aardbewoners zullen iets rustiger kunnen slapen, ik in ieder geval wel.”

Het kamikazevoertuig vliegt in de laatste minuten voor de botsing op de automatische piloot met meer dan 22.000 kilometer per uur op het rotsblok af. Dat cirkelt als een maan rond een grotere asteroïde, Didymos. Op de beelden uit de ruimte wordt het stipje dat Didymos heet heel langzaam steeds groter, tot pieken en dalen in het rotsachtige oppervlak duidelijk te onderscheiden zijn.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD — NASA (@NASA) 26 september 2022

Gejuich

Op het laatste moment verdwijnt Didymos uit beeld en gaat de camera van het Dartvoertuig recht op een kleiner stuk rots af, het oliebolvormige doelwit Dimorphos. Seconden voordat Dart daarop botst, zijn de keien en kraters in het oppervlak van de asteroïde goed zichtbaar. Gejuich gaat op in het controlecentrum als het signaal van de camera wegvalt – dat betekent dat Dart succesvol te pletter is geslagen.

Nu begint eigenlijk het echte werk pas: wetenschappers meten hoe de koers van de asteroïde is veranderd. Telescopen in de hele wereld volgen Dimorphos om dat te kunnen bepalen. De komende maanden wordt duidelijk hoe de baan van de ruimterots is veranderd.

Nasa heeft eerder met opzet een voertuig op een ruimteobject laten botsen, maar asteroïde Dimorphos is een stuk kleiner dan eerdere doelwitten. Nasa wist niet hoe de asteroïde er precies uitzag, maar vermoedde dat de diameter ongeveer 150 meter is, de omvang van de pyramide van Gizeh in Egypte. Dart was ongeveer zo groot als een golfkarretje. Draaiboeken voor het scenario dat het ruimtevoertuig door een fout de rots zou missen, lagen klaar, maar waren niet nodig.

Hera

Ook Europese wetenschappers zijn betrokken bij het project. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA stuurt in 2024 ruimtevaartuig Hera om te bekijken wat de inslag met de asteroïden Dimorphos en Didymos heeft gedaan. Hera zal eind 2026 aankomen, is de planning. Nasa is van plan in de komende jaren ook andere technieken voor het wegduwen van ruimteobjecten te gaan testen.