Ambassadeur Jan Waltmans verloor zijn vrouw bij de explosie in Beiroet: ‘Boos zijn helpt niet’

Hun appartement keek uit over de haven van Beiroet. In de huiskamer zagen Jan en Hedwig Waltmans op dinsdag 4 augustus rond 18.00 uur de eerste, kleine explosie. Een rookpluim cirkelde traag omhoog. Daarna klonk een hard en schel geluid. “Laten we naar de gang gaan,” zei Waltmans. “Weg bij de ramen.” Het zou het laatste zijn wat ze haar man hoorde zeggen.

Het eerste wat Waltmans na de klap zag, was zijn echtgenote, liggend op de grond. De tweede explosie veroorzaakte een drukgolf die ramen uit hun omlijstingen drukte. En overal glas. Op haar, onder haar. “Ik haalde het glas van haar af en zag dat het heel ernstig was.”

Waltmans (57) doet zijn verhaal in zijn appartement in Breda, met een kan thee en Scholiertjekoekjes onder handbereik. De woning was de afgelopen jaren de uitvalsbasis van zijn vrouw, die ook bij Buitenlandse Zaken werkte en om de zes weken naar Nederland reisde voor afspraken met haar collega’s in Den Haag.

Zijn vrouw was het type dat eerst de kat uit de boom keek, zegt hij. Ze vulde hem, type ongeduldige enthousiasteling, mooi aan. “Hedwig was in haar werk integer, betrouwbaar, toegewijd en heel professioneel. En privé vrolijk, opgewekt, spontaan. Een gezellige moeder. Niet snel oordelend, geen mening opdringend.”

Hoe lang was u samen?

“38 jaar. Sinds 6 atheneum. High school sweet­hearts. Als je zo jong bij elkaar komt, raak je met elkaar vergroeid.”

Waltmans ging eerst werken bij Buitenlandse Zaken, klom op tot ambassadeur. Zijn vrouw volgde later en werkte als personeelsadviseur voor ambassadeurs in Europa en voor andere ministeries die medewerkers naar ambassades uitsturen. Zacht: “Ze had je er zelf enthousiast over kunnen vertellen.”

In de zomer van 2017 werd Waltmans ambassadeur in Libanon, een land met twee gezichten. Waar gesluierde vrouwen en zomers ge­klede mensen samen over de boulevard lopen en waar best een biertje of wijntje gedronken kan worden. Een land met een zeer verzuild politiek systeem, waar corruptie hoogtij viert. En waar door crises in Irak en Syrië miljoenen vluchtelingen wonen. Hij wil er maar mee zeggen: een stabiel Libanon is niet alleen fijn voor de mensen daar, maar ook in het belang van Nederland, dat op 4,5 uur vliegen ligt. Anders krijg je radicalisering, raken vluchtelingen op drift en gaan ze naar Europa.

Vóór Libanon was Waltmans twee jaar ambassadeur in Irak, een post waar gezinnen ­vanwege de veiligheidssituatie niet mee naartoe kunnen. Nu kon zijn vrouw wél mee. Hij had zich erop verheugd.

Is het wrang dat uitgerekend dáár het noodlot toesloeg?

“Het logische antwoord is ja. Libanon is geen onveilig land. We hadden nog nooit zo veel vrienden als in Libanon.”

Dit voorjaar leefde het paar wéér – maandenlang – gescheiden. Waltmans’ vrouw was half maart voor haar gebruikelijke bezoek naar Nederland gegaan en in de tussentijd werd het vliegveld van Beiroet gesloten: corona. “In juli kon ik eindelijk naar Nederland reizen en hebben we de hele maand samen doorgebracht. Op 1 augustus gingen we terug naar Beiroet. Hedwig was helemaal blij om weer terug te zijn.”

Die dinsdag 4 augustus was Waltmans’ tweede werkdag na hun vakantie. Zijn echtgenote had zich geïnstalleerd in de werkkamer in huis. “Ik was rond 17.00 uur weer thuis. We zouden die avond nog bij collega’s koffie gaan drinken.”

De tweede, ‘enorme klap’, veroorzaakt door wat begon als een kleine brand in een opslagplaats, maakte aan die plannen – en alle andere – een einde. Het had er nooit mogen liggen, maar lag er wel, daar in de haven: ruim 2700 ton van het explosieve ammoniumnitraat.

Wat was het eerste wat u deed na die explosie?

“Ja, wat doe je dan? Ik heb haar in de stabiele zijligging kunnen leggen en heb hulp gebeld. De ambulance ging meteen rijden, maar kwam vast te zitten in het verkeer. Na 25 minuten kwam er uiteindelijk hulp uit andere hoek. Het waren heel lange minuten.”

U stond allebei in de woonkamer. Hoe is het ­mogelijk dat u niets had?

“Het is gek hoe drukgolven werken. We hadden net één stap gezet richting gang. Daardoor werd ik – per toeval – gedekt door de muur in de gevel van 1 meter, 1,20 meter breed. De glazen kast met servies die in het verlengde van die muur stond, was ook niet beschadigd. Ik heb helemaal níets gevoeld. Ik had alleen krassen op mijn knieën, omdat ik naast Hedwig in het glas geknield zat. Als we waren blijven staan, was ik dood geweest en had Hedwig nog geleefd. Dan had zij achter dat muurtje gestaan.”

Spookt dat door uw hoofd?

“Daar sta ik af en toe bij stil, maar ik blijf er niet in hangen. Ik kan de uitkomst niet veranderen. De kinderen zeggen: als jullie twee stappen hadden gezet, waren jullie er allebei niet meer geweest.”

Hulp kwam in de vorm van vier mannen die samen met Waltmans zijn vrouw naar beneden tilden. De lift was onbruikbaar; de deuren waren door de drukgolf naar binnen gezogen. Op straat werd ze in de auto van een collega geschoven, Waltmans hield haar hoofd stabiel. Op weg naar het ziekenhuis kwamen ze bijna meteen in de verkeerschaos terecht. Hij sprong uit de auto, ging ervoor lopen, vouwde zijn handen voor de borst en smeekte automobilisten – alsjeblieft, alsjeblieft – richting stoep te sturen om ruimte te maken.

Hij vertelt het alsof hij het script van een rampenfilm voorleest. Hij formuleert zorgvuldig, spreekt bedachtzaam, klinisch bijna, maar zeer gedetailleerd. “Ik heb geen moeite om erover te praten.”

In het ziekenhuis heerste door het grote aantal slachtoffers chaos. “Ik zag mensen binnengebracht worden waarbij het laken over de brancards lag. Dan weet je wel hoe erg het is.” Zijn vrouw belandde uiteindelijk op de inten­sive care met zwaar hersenletsel.

Was er hoop op herstel?

“Je wil altijd hoop houden. Via Buitenlandse Zaken hebben we dé hersenspecialist van Nederland kunnen raadplegen. Binnen een paar uur kwam van die arts het bericht dat ze in het ziekenhuis de best mogelijke zorg kreeg. In de dagen erna werden de vooruitzichten steeds somberder.”

Wanneer vervloog de hoop?

“Toen ik de scans van haar hersenen zag. Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat ze het ook niet had kunnen halen als het naast het ziekenhuis was gebeurd. Ze was gewoon te zwaar beschadigd. Ze heeft na de explosie haar ogen niet open gedaan. Geen moment.”

Na zo’n 24 uur kwamen hun dochter (27) en zoon (24) aan in Beiroet. Het weerzien was emotioneel. “Maar we hebben met z’n drieën ook praktische besluiten kunnen nemen.”

Zijn echtgenote was orgaandonor en haar letsel maakte donatie mogelijk. Het kwam, ongewild, in het nieuws in Libanon.

Put u troost uit het feit dat Hedwig met haar dood levens van anderen heeft gered?

“Een héél klein beetje. De situatie verandert niet.”

Weet u wie haar organen hebben gekregen?

“Van één persoon weet ik het. Ik kreeg een ­appje: ‘Dankjewel dat jouw vrouw mijn oom heeft geholpen. Het gaat heel goed met hem.’ Met naam en toenaam hè? In Libanon doen ze niet aan privacy.”

Zijn vrouw overleed uiteindelijk op vrijdag 7 augustus, op 55-jarige leeftijd. Dat Waltmans zou stoppen als ambassadeur in Libanon wist hij een dag na de ramp al. “De kinderen zeiden: we willen dat je in Nederland bent. Als ambassadeur moet je je 120 procent kunnen geven, zonder een rugzak met verdriet te dragen.”

Na het overlijden van zijn vrouw kreeg Waltmans ‘overweldigend’ veel reacties, duizenden. “Alle reacties deden me goed.” Ook de impact op Buitenlandse Zaken was groot. “Ik denk omdat diplomaten zich realiseren: het had mij ook kunnen overkomen.”

Die tonnen ammoniumnitraat lagen jaren in de haven en de regering deed niets. Bent u boos?

“Nee. Als je als diplomaat bereid bent om naar dat soort landen te gaan om er te werken – dat waren we allebei en we hébben ervan genoten – dan brengt dat risico’s met zich mee. Boos zijn helpt je niet bij de verwerking.”

Dat is heel rationeel.

“Zo voel ik het. Ik ben zeer verdrietig en heel emotioneel. Ik vertaal dat niet naar wrok of ‘wat als’. Daar help ik mij of mijn kinderen niet mee. Dan kun je zeggen: dat is rationeel. Maar iedereen reageert anders op intens verdriet.”

Na de explosie waren er grote protesten en trad de regering af. Heeft u gedacht dat het de hervormingen teweeg zouden brengen die het land nodig heeft?

“Nee, ik heb nooit gedacht dat dit het kantelpunt zou zijn. Daarvoor is de problematiek te diep verankerd. De impact van de explosie was enorm, maar trof uiteindelijk één deel van Beiroet. Toch moeten we als Nederland actief blijven in het land. Als Libanon totaal faalt, krijg je massa-immigratie naar Europa, staat de deur open voor extremisme en zal het toch al grote humanitaire leed toenemen.”

Inmiddels is Waltmans weer aan het werk op het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat hem de afgelopen maanden ‘geweldig heeft gesteund’. Hij helpt minister Sigrid Kaag om jongeren te betrekken bij haar werk.

U wordt weer ambassadeur, in Bosnië-Herzegovina, werd gisteren bekend. Wilde u dat weer?

“Ja, ik kijk ernaar uit om in de zomer te starten. Mijn ervaring in landen die onder een burgeroorlog hebben geleden en voor grote uitdagingen staan, zal in Bosnië-Herzegovina van pas komen. Het is altijd spannend welke functie je krijgt. Benoemingen worden gebaseerd op capaciteiten. Het gaat er niet om dat ik ‘zielige Jan’ ben, en dat zou ik ook niet willen.”

Ziet u op tegen de feestdagen?

“Wel een beetje. Voor veel mensen zijn het feestdagen, maar voor mensen die zo’n verdriet hebben meegemaakt, is er weinig feestelijks aan. Al zal het fijn zijn om met mijn kinderen bij elkaar te zijn. Ik zal in elk geval zorgen voor een glaasje Libanese wijn.”