Ambassadeur Italië in actie wegens Sea-Watch

Beeld EPA

De boot met 42 voor de Afrikaanse kust opgepikte migranten, is donderdag in de haven van Lampedusa aangekomen, ondanks een verbod van de autoriteiten. De boot ligt nog ver van een kade, maar mag volgens Italiaanse media mogelijk in de avond aanmeren. De Italiaanse politie is volgens persbureau ANSA aan boord gegaan.

De regering in Rome vindt dat Nederland nalatig is in de kwestie. Vicepremier Matteo Salvini windt zich al dagen op over het feit dat de Nederlandse regering zich hier niet mee bemoeit. Hij sprak donderdag zelfs van ‘een vijandige daad’. Nederland zou volgens hem een taak hebben om de migranten op te nemen, of te helpen om een ander land te bereiken. Op papier is de 46 jaar oude boot een Nederlands pleziervaartuig.

Bende mensensmokkelaars

De Duitse organisatie Sea-Watch zegt met de boot vluchtelingen uit zee te redden. Maar Salvini beschouwt Sea-Watch als een bende mensensmokkelaars die met het schip voor de kust van Libië illegale migratie en ongelukken op zee uitlokt. Salvini van de rechts-populistische partij Lega is een jaar geleden samen met de protestbeweging M5S (Vijfsterrenbeweging) aan de macht gekomen. Hij is de architect van het beleid van ‘gesloten havens’ waarmee Italië geen illegale immigranten meer toelaat.

Salvini hoopt nu dat net als bij eerdere gelegenheden met ‘reddingsboten’, andere EU-landen de migranten opnemen. De Europese Commissie vraagt naar eigen zeggen alle lidstaten hoeveel migranten ze bereid zijn op te nemen. “Ons is gevraagd te coördineren,” zei eurocommissaris Avramopoulos, die migratie in zijn portefeuille heeft.