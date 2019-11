Ambassade van Venezuela bestormd in Brasilia

Aanhangers van de Juan Guaidó op de ambassade van Venezuela in Brasilia. Beeld EPA

De aanhangers reden met auto’s het ambassadeterrein op. Volgens een Braziliaans parlementariër gaat het om gewapende Venezolanen en Brazilianen.

Braziliaanse media meldden dat de bestorming een initiatief is van de vertegenwoordigster van Guaidó in Brazilië, María Belandria Expósito. Guaidó geniet in binnen- en buitenland veel steun in zijn strijd tegen het corrupte regime van president Nicolás Maduro. De politie staat voor de deur, maar grijpt niet in op het Venezolaanse grondgebied in Brasilia. De bestorming heeft zowel voor- als tegenstanders van Maduro naar de ambassade gelokt.

Guaidó was begin dit jaar voorzitter van een in feite door het autoritaire regime van Maduro aan de kant geschoven parlement. Dat heeft Guaidó in januari tot wettig president uitgeroepen en meer dan zestig landen hebben dat erkend, inclusief Nederland en Brazilië. Het incident komt op een pijnlijk moment voor de Braziliaanse diplomatie, want in het land is woensdag en donderdag een economische topconferentie van de groep BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika). Moskou en Peking staan achter het regime van Maduro.