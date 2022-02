Ambassade Kiev: Nederlanders moeten zich voorbereiden op vertrek

Premier Rutte en minister Hoekstra bekijken een herdenkingsmuur met foto’s van gesneuvelde soldaten tijdens een werkbezoek in Oekraine. Beeld ANP

Dat blijkt uit een uitgebreide mail die het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagavond naar Nederlanders in Oekraïne heeft gestuurd, en is ingezien door de podcast BNR Perestrojkast. ‘Wij adviseren u nu al goed na te denken of uw verblijf in Oekraïne echt noodzakelijk is,’ schrijft de ambassade.

In de mail gaat het onder meer over een mogelijke black-out, die kan ontstaan bij zowel een fysieke als digitale aanval op Oekraïne. ‘Het kan zijn dat er op enig moment onverwacht geen communicatie meer mogelijk is via bijv. telefoon of internet.’



‘Bereid u voor’

Nederlanders in Oekraïne moeten er tevens rekening mee houden dat het land het luchtruim sluit. Een vertrek via de lucht is, als de situatie verslechtert, mogelijk geen optie meer. ‘Bereid u daarop voor’, leest het. ‘De situatie is gespannen en onvoorspelbaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet.’

Hoeveel Nederlanders er in Oekraïne verblijven, is onduidelijk, omdat niet iedereen geregistreerd staat. Voor Nederlanders die er zitten, organiseert de ambassade in Kiev een online-informatiebijeenkomst. Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders aan zich te registreren via de informatieservice van het ministerie of zich te melden bij de Nederlandse ambassade.