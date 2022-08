Alleen een wonder kan Liz Truss nog van leiderschap Britse conservatieven afhouden

Liz Truss tijdens een debat. Beeld John Sibley/REUTERS

Leden van de Conservatieve Partij kunnen tot vrijdag hun stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat voor de opvolging van Boris Johnson als premier van het Verenigd Koninkrijk, maar de uitkomst laat zich al raden. Zelfs de grootste fans van Rishi Sunak geloven niet meer in een wonder. Zijn rivaal Liz Truss staat een straatlengte op hem voor in de opiniepeilingen. Om de gedoodverfde winnaar dwars te zitten, maakt hij haar zonder scrupules zwart.

Sunak begon met de steun van een ruime meerderheid van de conservatieve parlementariërs aan de race om het leiderschap van de regeringspartij. Zijn kennis van de economie en zijn plannen om de energiecrisis het hoofd te bieden, maakten hem in de ogen van zijn collega’s het juiste alternatief om de chaotische periode onder Johnson af te sluiten. Truss zou eenvoudig worden verslagen.

Verrader

Maar tijdens de tv-interviews en hustings – debatten op diverse locaties in het land – kwam Sunak tot een pijnlijke conclusie. De veelal oudere partijleden die de uitslag van de interne strijd bepalen, pruimden hem niet. De miljardair met de aalgladde uitstraling sloeg de verkeerde toon aan. Geen moment kon hij zijn imago van verrader van zich afschudden. Sunak zou aan de basis hebben gestaan van de val van Johnson.

In de wetenschap dat hij niets meer te verliezen had, gaf Sunak vorige week een interview aan The Spectator. Onder de kop ‘The Lockdown Files’ schetst de voormalige minister van Financiën een grimmig beeld van het beleid tijdens de coronapandemie. Sunak zegt in het tijdschrift, waaraan Johnson in het verleden leiding gaf, zo ongeveer als enige kabinetslid op de gevaren van strikte lockdowns te hebben gewezen.

Een handvol wetenschappers, verenigd in de groep Sage, had volgens Sunak feitelijk de macht overgenomen. Met tranen in zijn ogen, zo stelt Sunak, zou hij Johnson hebben gesmeekt de scholen niet te sluiten. “We zijn het er toch allemaal over eens dat het thuis houden van kinderen een regelrechte nachtmerrie is?” luidde zijn emotionele uithaal. Het volk werd bewust dom gehouden.

Roepende in de woestijn

Sunak beweert in het artikel zelfs een ‘mol’ uit zijn departement bij vergaderingen te hebben laten aanschuiven. Zo leerde hij dat ‘kritische geluiden’ uit de notulen werden geschrapt. Als een roepende in de woestijn kreeg Sunak nul op het rekest. Uit plichtsbesef en loyaliteit aan Johnson weigerde hij destijds ontslag te nemen. Wel verlichtte hij de schade door budget vrij te maken voor een miljardensteun aan burgers en bedrijven.

De biecht, waarin hij de steevast ‘instemmende’ Truss indirect op de korrel neemt, had voor Sunak niet het gewenste resultaat. Torenhoge energierekeningen en de buitensporige inflatie drukken de woede over de handelwijze van toppolitici tijdens de coronacrisis naar de achtergrond. Truss toont zich realistischer door de grote lijnen van een actieplan te schetsen om de Britten de winter door te helpen.

Met een verwachte stijging van de energierekeningen van 236 procent in april focust de achterban zich hierop. Sunak flirt met de jongere kiezer door zijn liefde voor Star Wars te verklaren en te pochen met zijn ervaringen in Californië, waar hij studeerde aan de Stanford University en enige tijd werkte. Zeker in conservatieve gebieden op het platteland geloven kiezers meer in de menselijkere Truss, ook al maakt ze geregeld pr-blunders.

Ernstige twijfels

Binnen de partijtop bestaan inmiddels ernstige twijfels over beide kandidaten. De ‘oorlog’, zoals de strijd om het leiderschap wordt betiteld, eindigt niet volgende week maandag op de stoep van Downing Street 10 met een overwinningsspeech van Truss. Voor The Times vergeleek een anoniem parlementslid de dramatische opvolging van Johnson met die van succestrainer Alex Ferguson bij voetbalclub Manchester United. “Een ramp.”

Truss noch Sunak lijkt in staat om de enorme verkiezingszege van Johnson te evenaren. In 2019 behaalde de voormalige burgemeester van Londen een meerderheid van tachtig zetels. Als de prognoses kloppen, pakt oppositiepartij Labour die bij een volgende stembusgang in één klap terug. Truss en Sunak gelden dan, in dezelfde analogie, als coach David Moyes die Manchester United in een desastreuze staat achterliet.

Terugkeer van Johnson

Johnson, nog zeer populair in het land, geeft de voorkeur aan Truss, maar de minister van Buitenlandse Zaken hoeft niet op zijn steun te rekenen. ‘BoJo’ gaat zijn vrije tijd vullen met het schrijven van lucratieve columns, het houden van spreekbeurten en het publiceren van een boek over zijn tijd als premier. Dat Johnson een terugkeer in de schijnwerpers van de politiek niet uitsluit, maakt hem extra gevaarlijk voor Truss en dodelijk voor Sunak.

Voordat vrijdag de stembussen sluiten, waagt Sunak ongetwijfeld nóg (tevergeefs) een poging om Truss onderuit te halen. Het ware gevaar voor haar komt in oktober tijdens het jaarlijkse partijcongres. Als Johnson besluit te komen en een daverend applaus krijgt van de zaal, zal haar autoriteit als sneeuw voor de zon verdwijnen.