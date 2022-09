Alle voorzieningen binnen 7 minuten lopen: in Pristina moet het waarheid worden

In Pristina, de hoofdstad van Kosovo, zijn alle dagelijkse voorzieningen binnenkort binnen zeven minuten te bereiken. Daarmee kijkt de stad ook een beetje af bij Amsterdam.

Kinderopvang, sportschool, bioscoop, huisarts, park en restaurant: in Pristina, de hoofdstad van Kosovo, wandel je er binnenkort in zeven minuten heen. Het stadsbestuur wil dat alle dagelijkse voorzieningen in 2025 vanaf elk punt in het centrum binnen die tijdspanne bereikbaar zijn. In de zogeheten ‘zevenminutenstad’ staan voetgangers en (elektrische) fietsers centraal. Auto’s worden geparkeerd op verzamelpunten in randgebieden. Voorzieningen verder weg moeten makkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, dat zal rijden met een frequentie van – je raadt het al – zeven minuten.

“Het vorige gemeentelijke ontwikkelingsplan was gericht op het creëren van vierkante meters,” vertelt burgemeester Përparim Rama. “Maar wij wilden vooral kijken naar maatschappelijke waarde.” Tijdens zijn vorige werk als architect en stadsplanoloog raakte Rama geïnteresseerd in het effect van publieke ruimte op stadsbewoners. Met zijn plannen om het jeugdige Pristina (meer dan de helft van de inwoners van Kosovo is jonger dan 25 jaar) duurzamer, veiliger en lokaler te maken, won hij in 2021 de verkiezingen.

Zelfverzekerd en comfortabel

De hoofdstad van het kleine Balkanland ademt vernieuwing: veel straten zijn opgebroken en overal verrijzen nieuwe gebouwen. Concreet betekent het zevenminutenconcept vooral dat er zes ‘hubs’ zijn aangewezen langs de binnenste ringweg van Pristina. Hier worden ondergrondse parkeerplaatsen gebouwd, de rest van de stad wordt autovrij. Deze punten hebben ook commerciële en culturele waarde, omdat ze verbonden zijn aan bijvoorbeeld winkelcentra en musea.

Het initiatief in Pristina is de Kosovaarse versie van de ‘vijftienminutenstad’: een concept dat werd bedacht door de Franse-Colombiaanse architect Carlos Moreno en dat wereldwijd aan populariteit wint (zie kader). De vijftienminutenstad draait niet alleen om snelle bereikbaarheid van voorzieningen, maar gaat ook over ecologie, solidariteit, nabijheid en participatie.

Dat beaamt burgemeester Rama. “Het idee is dat dit niet alleen de stad transformeert, maar ook hoe mensen zich voelen over zichzelf en anderen,” zegt hij. “Door de veiligheid en het lokale karakter te versterken, hopen we dat bewoners zich zelfverzekerd en comfortabel voelen in Pristina.”

Daarmee is volgens onderzoek een stad van vijftien (of, in het geval van het kleinere Pristina, zeven) minuten cruciaal in het verbeteren van de levenskwaliteit.

Verzameling dorpjes

Tijdens het maken van het stadsplan raakte Rama geïnspireerd door steden als Kopenhagen, Ljubljana én Amsterdam. Onze hoofdstad kent officieel geen vijftienminuten-stadsplan, maar in werkelijkheid zijn we wel hard op weg. “In Amsterdam hebben we binnen de Ring en ten zuiden van het IJ eigenlijk al een vijftienminutenstad,” stelt Luca Bertolini, hoogleraar planologie aan de UvA. “Maar dat is veel minder het geval in Zuidoost, Nieuw-West en Noord.”

In de Omgevingsvisie 2050 – een soort toekomstplan voor Amsterdam – geeft de gemeente invulling aan die ideeën. “We kiezen voor een meerkernige ontwikkeling van de stad en regio met complete buurten,” vertelt wethouder Reinier van Dantzig. Een soort verzameling dorpjes in de stad dus, waarbij alles wat je hartje begeert op maximaal vijftien minuten fietsen ligt. Van Dantzig: “Je hoeft niet meer helemaal naar het centrum om naar de bioscoop te gaan of lekker uit eten te kunnen.”

Om de stad op een goede manier te verdichten en voorzieningen en werkruimten toe te voegen, is soms wel een beetje creativiteit nodig. “Intensief en dubbel ruimtegebruik vormt het uitgangspunt,” aldus Van Dantzig. “Dat betekent bijvoorbeeld dat stedelijke functies op de begane grond van een gebouw gecombineerd worden met woningen daarboven. Maar bijvoorbeeld ook sporten boven op de snelwegoverkluizing.”

Lokale wensen

Voor nieuwe gebiedsontwikkeling wordt gestimuleerd dat ruimten aanpasbaar zijn, en van functie kunnen veranderen. Het meervoudig gebruik van gebouwen (bijvoorbeeld: een sporthal die ’s avonds wordt omgetoverd tot discotheek) is geen speerpunt van de gemeente; die verantwoordelijkheid ligt bij de beheerders van de gebouwen.

Hoogleraar Bertolini ziet in die plannen twee cruciale punten van verbetering. Ten eerste moeten de voorzieningen goed worden afgestemd op de behoeften van bewoners, stelt hij. “De vijftienminutenstad gaat ook om het versterken van de lokale economie en de sociale cohesie. We moeten dus niet lukraak nieuwe voorzieningen bijbouwen, maar waakzaam zijn dat de stad betaalbaar en bewoonbaar blijft en dat we gentrificatie niet in de hand werken.”

Ten tweede moet er volgens Bertolini meer aandacht naar wandelen, in plaats van fietsen. “Om de stad echt lokaler te maken en in te zetten op een verschuiving van de mobiliteit, moeten we zorgen dat ook lopen aantrekkelijker wordt,” zegt hij. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van genoeg bankjes om even uit te rusten tijdens een wandeling.

Ondanks die verbeterpunten kijken ze in Pristina met bewondering naar onze hoofdstad: vergeleken met Amsterdam wordt er in Kosovo nog veel meer gebruik gemaakt van gemotoriseerd vervoer. “En wij moeten toch echt inzetten op elektrische fietsen,” lacht burgemeester Prama. “Anders vragen we, met al die heuvels hier, wel héél veel van onze bewoners.”

Vijftien, zeven of zelfs één minuut Van Portland tot Singapore tot Melbourne: overal ter wereld wint het concept van vijftienminutenstad aan populariteit. Toen tijdens de coronapandemie meer mensen in en rondom hun huizen vertoefden, groeide ook de behoefte aan lokale en bereikbare steden. Het bekendste voorbeeld is Parijs. In 2020 won de socialistische burgemeester Anne Hidalgo de verkiezingen met haar plan voor La ville du quart d’heure. De stad richt zich op ‘hypernabijheid’ en multifunctionele wijken. De lange kades langs de Seine werden eind 2016 al volledig autovrij gemaakt, maar de stad is nu ook van plan om 180 kilometer aan extra fietspaden en 180.000 fietsparkeerplaatsen toe te voegen. De Champs-Élysées wil de burgemeester ombouwen tot autoluwe tuin. Ook wil Parijs dat openbare ruimten worden ingezet voor verschillende doeleinden. Een co-working space kan ’s avonds ook dienst doen als cultureel centrum, bijvoorbeeld. In Barcelona hebben ze nu zogenaamde ‘superblocks’, autovrije stadsdelen van 400 bij 400 meter waar vooral ruimte is voor lokale bewoners. De stad wil in totaal 503 van die blokken inrichten. De gezondheidsvoordelen zijn enorm. Niet alleen vanwege de lagere uitstoot, maar ook omdat mensen meer bewegen en er minder auto-ongelukken zijn. Dichterbij huis wordt er gewerkt aan een tienminutenstad in Utrecht. De gemeente wil dat de Domstad meerdere stadscentra krijgt rondom bestaande wijken. Bij die nieuwe knooppunten kunnen Utrechters straks wonen en werken, vinden ze groen en hebben ze alle benodigde voorzieningen binnen tien minuten voorhanden. Ultralokaal wordt het in Stockholm, waar – als initiatief tegen gentrificatie – gewerkt wordt aan de éénminuutstad. Daarbij ligt de focus op individuele straten. Het gaat er niet om dat bewoners alle benodigde voorzieningen binnen een minuut kunnen bereiken, maar wel dat ze meer inspraak krijgen in hun directe leefomgeving. De gemeente plaatst houten straatmeubilair met meerdere gebruiksmogelijkheden en secties. Bewoners kunnen dan, afhankelijk van hun behoeften en wensen, bepalen wat ze met die ruimtes doen. Een groen park, een ontmoetingsplaats, een parkeerplaats voor fietsen, een speelplaats voor kinderen: de mogelijkheden zijn eindeloos.