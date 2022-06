Alle EU-leiders omarmen zowel Oekraïne als Moldavië als kandidaat-leden

Premier Mark Rutte met bondskanselier Olaf Scholz (l) van Duitsland en de Spaanse minister-president Pedro Sanchez. Beeld AP

De toekenning van het kandidaat-lidmaatschap is vooral van symbolische betekenis, om de Oekraïense bevolking en president Volodimir Zelenski toekomstperspectief te bieden nu het land door de Russen in een oorlog is gedwongen. En het is een signaal naar de Russische president Vladimir Poetin.

Het kan nog jaren duren voordat Oekraïne daadwerkelijk EU-lid is, maar het besluit is volgens Zelenski ‘uniek en historisch.’ Hij complimenteert en dankt de EU-leiders en onderstreept nog maar eens dat de toekomst van Oekraïne in Europa ligt.

Ook de voorzitter van de regeringsleiders, Charles Michel, spreekt van een ‘historisch moment.’ Zijn collega Ursula von der Leyen van de Europese Commissie maakt het besluit de EU en de aspiranten ‘sterker tegenover het Russische imperialisme.’ Premier Mark Rutte waakt voor slijtage van zulke zware termen en spreekt liever van ‘een belangrijke dag’, zei hij eerder op de dag.

Een derde gegadigde, Georgië, is nog niet klaar voor het kandidaat-lidmaatschap, vinden de EU-leiders. Maar ze beloven het Kaukasische land wel ‘Europees perspectief’, uitzicht om ooit lid te worden.

Voorwaarden

Oekraïne moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens het klaarstomen voor het EU-lidmaatschap echt kan beginnen. Zo moet de regering in Kiev de strijd tegen corruptie nog fors opvoeren en moeten rechtsstaat en democratie worden versterkt.

Dan pas is de weg vrij voor de zogeheten toetredingsonderhandelingen. Die vormen kandidaat-leden stap voor stap om tot EU-lid, politiek, juridisch en economisch. Ze krijgen daarbij begeleiding en financiële steun. Wanneer Oekraïne en Moldavië ermee aan de slag zouden kunnen, laat de commissie in het midden.

Het kan zomaar tien jaar duren voor de twee nieuwe kandidaat-landen volwaardig lid zijn, klinkt het in Brussel.