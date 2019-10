‘Alle 39 doden in vrachtwagen waren Chinees’

Beeld EPA

Dat melden diverse Britse media. Het gaat om 38 volwassenen en een tiener.

De lijken werden gevonden toen de vrachtwagen in Grays was, een plaatsje ten oosten van Londen. De 25-jarige chauffeur, een man uit Noord-Ierland, is opgepakt. Hij wordt verdacht van moord.

Zeebrugge

Woensdag werd al bekend dat de vrachtwagen via Zeebrugge in België had gereisd. De vrachtwagen was door de controle gekomen omdat koelcontainers bijna niet te controleren zijn. Volgens de Belgische krant De Morgen wordt een verzegelde koelcontainer alleen opengebroken als er aanwijzingen zijn van een verdacht transport.

“Een koelcontainer is zodanig geïsoleerd en hermetisch afgesloten, dat een scanner er geen warmte detecteert,” zegt burgemeester Dirk de Fauw van Brugge, die ook verantwoordelijk is voor het havengebied.