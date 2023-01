Aleksej Navalny zit twee jaar in een strafkamp: hij blijft strijdbaar, maar zijn gezondheid gaat achteruit

Medewerkers van Aleksej Navalny beginnen een wereldwijde campagne om de Russische oppositiepoliticus vrij te krijgen. Navalny zit deze week precies twee jaar in de cel, waar de gevangenisleiding er alles aan doet om hem te breken.

Volgens chefstaf Leonid Volkov van Navalny’s anticorruptiefonds FBK komt er een website met informatie over nieuwe strafzaken tegen Navalny, de omstandigheden van zijn detentie in de strafkolonie, het verbod op vertrouwelijke communicatie met advocaten en de verslechtering van zijn gezondheid.

“We moeten onze inspanningen over de hele wereld coördineren om Aleksej te redden. Er wordt al veel gedaan en daar zijn we iedereen dankbaar voor. Maar politieke campagnes werken effectiever als de inspanningen gericht zijn,” zei Volkov.

Zelf reageerde Navalny dinsdag op Instagram ook op de tweejarige verjaardag van zijn straf. ‘Precies twee jaar geleden keerde ik terug naar Rusland. En ik heb precies twee jaar in de gevangenis gezeten. Als je zo’n post schrijft, leuk of niet, stel je jezelf de vraag: hoeveel van deze jubileumposts moeten er nog worden geschreven?’

Schaamteloze schurken

Milder is Navalny sinds zijn gevangenneming niet geworden. ‘Ons ongelukkige, gekwelde moederland moet worden gered. Het is beroofd, verwond en meegesleurd in een agressieve oorlog, en veranderd in een gevangenis, gerund door de meest schaamteloze en bedrieglijke schurken. Elke oppositie tegen deze bende – hoe symbolisch ook in mijn huidige beperkte hoedanigheid – is belangrijk.’

Navalny schrijft Rusland niet te willen afstaan aan ‘corrupte rechters, valse propagandisten en dieven van het Kremlin’. ‘We zijn met velen. Ik geloof dat de duisternis zal verdwijnen. Zolang het duurt, zal ik doen wat ik kan, proberen het juiste te doen en iedereen aanmoedigen zich niet over te geven aan ontmoediging. Rusland zal gelukkig zijn!’

Twee jaar geleden kwam Navalny terug uit Berlijn, waar hij een klein halfjaar had verbleven om bij te komen van een vergiftiging in augustus 2020. Hij werd toen onwel tijdens een binnenlandse vlucht en overgebracht naar de Duitse hoofdstad. Daar vonden experts een stof in zijn bloed die duidde op het gebruik van novitsjok, een zenuwgif dat de Russische geheime dienst in maart 2018 ook gebruikte om in Engeland de uit Rusland afkomstige vader en dochter Skripal uit de weg te ruimen. Beiden overleefden de vergiftiging.

Onmenselijk gevangenisregime

Navalny werd direct bij zijn terugkeer op Russische bodem gearresteerd en twee weken later veroordeeld tot het uitzitten van een 2,5-jarige, eerder als voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf. Later kreeg Navalny daar nog eens negen jaar celstraf bij, wegens (niet bewezen) fraude en het beledigen van de rechter. Sindsdien zit hij in een strafkolonie in de stad Vladimir, zo’n 200 kilometer ten oosten van Moskou.

De laatste weken gaat het slecht met hem. Navalny hoest veel, heeft verhoging en rugklachten. De gevangenisleiding zou hem op allerlei manieren het leven zuur maken, bijvoorbeeld door in de buurt een psychiatrisch patiënt neer te zetten die dag en nacht schreeuwt. Dat zou Navalny wakker moeten houden.

Het onmenselijke gevangenisregime en de slechte gezondheidstoestand van Navalny noopte tientallen Russische artsen vorige week een open brief aan president Poetin te tekenen, waarin ze normale medische zorg eisen. Ze drongen erop aan ‘te stoppen met het misbruiken’ van de gevangengenomen Kremlincriticus, die op oudejaarsavond voor de tiende keer naar een isoleercel werd gestuurd voor een onbeduidend vergrijp. ‘We kunnen niet rustig toekijken terwijl opzettelijk schade aan de gezondheid van de politicus Aleksej Navalny wordt toegebracht.’

In navolging van de artsen sprong deze week een club advocaten in de bres. ‘Alle macht is geconcentreerd in uw handen. Wij eisen dat er een einde komt aan het getreiter,’ schreven ze aan president Poetin. Het Kremlin heeft op geen van beide brieven gereageerd.