Alec Baldwin schoot per ongeluk een collega dood op filmset: hoe kon dit gebeuren?

De krant Santa Fe New Mexican meldt dat Baldwin (63) in tranen was, bellend voor het bureau van de sheriff. Op foto’s is hij te zien aan de rand van een parkeerterrein, voorovergebogen met zijn handen op zijn knieën. De acteur had kort daarvoor, op de set van de Hollywoodwestern Rust, een dodelijk schot gelost. Het slachtoffer was de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins. Ook regisseur Joel Souza raakte gewond en werd met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Hij is er inmiddels uit ontslagen.

‘Uit onze eerste bevindingen blijkt dat een scène gefilmd werd toen een schot werd gelost met het vuurwapen. Rechercheurs doen onderzoek naar wat precies is afgeschoten,’ schrijft de korpschef. Onduidelijk is nog of iemand scherpe patronen in het wapen heeft gedaan, of dat er mogelijk iets in de loop vast zat dat Hutchins en Souza heeft geraakt.

Baldwin laat op Twitter weten dat hij diepbedroefd is. ‘Ik heb geen woorden om mijn geschoktheid en verdriet over te brengen over het tragische ongeluk dat het leven kostte aan Halyna Hutchins, een echtgenote, moeder en zeer gewaardeerd collega van ons,’ schrijft hij. In het bericht zegt hij volledig mee te werken met het politieonderzoek en in contact te staan met de man van Hutchins om hem en zijn familie te ondersteunen.

De acteur is inmiddels door rechercheurs ondervraagd en weer vrijgelaten. Er is niemand gearresteerd of aangeklaagd, aldus de plaatselijke korpschef.

Beeld AP

Nachtmerrie

“Eigenlijk moet dit niet kunnen gebeuren,” zegt wapenmeester Rick Wiessenhaan. “Als de veiligheidsprotocollen worden opgevolgd, kán het ook niet gebeuren. Maar je hebt te maken met mensen, met vermoeidheid door lange draaidagen, met tijdsdruk. Met regisseurs die soms iets meer willen dan eigenlijk mag, die vragen of een acteur toch niet een stapje dichterbij kan komen. Het gaat bijna altijd goed, maar nu dus niet. Met verschrikkelijke afloop. Het is een nachtmerrie.”

Wiessenhaan (50) is een grote naam in de filmwereld. Met het bedrijf dat hij samen met zijn vader runt, verzorgt hij special effects: stunts, zogeheten shoot-outs en andere vuurwapengevechten voor films als The Hitman’s Bodyguard, Jackie Chans Who Am I en Zwartboek en series als Mocro Maffia en Undercover. Hij is op de set verantwoordelijk voor de wapens en hoe de acteurs ermee omgaan.

Wiessenhaan moest gelijk denken aan dat andere incident, de dood van Bruce Lees zoon Brandon Lee, die in 1993 stierf tijdens het filmen van The Crow nadat hij was neergeschoten met een pistool dat met losse flodders geladen had moeten zijn. “Dat was een heel dom ongeluk. Er gingen veel indianenverhalen over rond, maar uiteindelijk bleek dat de punt van een dummykogel – die wordt gebruikt om te filmen hoe een wapen wordt geladen – was achtergebleven. Daarna werd er een losse flodder in het wapen gestopt. Zo’n blank is eigenlijk een kogel zónder de punt, maar met de achtergebleven punt vormde het in dit geval dus eigenlijk weer een gewone kogel. Ontzettend tragisch.”

Wiessenhaan ziet de overeenkomsten met het ongeluk van Baldwin. Het zou gaan om een rekwisiet dat werd gebruikt in de western, die zich in de 19de eeuw afspeelt. Er had met losse flodders geschoten moeten worden. Maar ook dan kunnen dingen fout gaan, weet hij. “Het kan dat de acteur met zijn loop in het zand heeft gestaan en dat er per ongeluk een steentje in is achtergebleven. Of zo’n punt van een dummykogel. Maar dat wordt allemaal nog onderzocht. Voor zo’n camera werken we vaak met een schild, want je komt dichtbij en ook bij het afvuren van een losse flodder komen met kracht minuscule dingen vrij die je bijvoorbeeld niet in je hoofd wil hebben.”

Angst is terug

Wiessenhaan vermoedt dat met dit ongeval de angst weer is teruggekeerd op de sets van films en series. “Dat iedereen toch weer meer respect heeft voor de regels. Al was dit natuurlijk een heel ongelukkige samenloop van omstandigheden – er zal geen opzet in het spel zijn. Gelukkig komt dit maar heel weinig voor: het is bijna dertig jaar geleden dat zoiets gebeurde en dat terwijl er zo ongelooflijk veel wordt geschoten op sets.”

Alec Baldwin is al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw actief en werd bekend door films als The Hunt for Red October, The Departed en twee verschillende Mission: Impossible-films. Zijn parodie op voormalig president Donald Trump bij Saturday Night Live leverde hem vorig jaar veel nieuwe fans op.