Alec Baldwin niet vervolgd voor doodschieten cameravrouw

Alec Baldwin Beeld AFP

Het schietincident gebeurde op de set van de film Rust op 21 oktober 2021, toen Baldwin tijdens de opnames aan het oefenen was met een revolver die ongeladen had moeten zijn. Er werd echter een echte kogel afgevuurd die de 42-jarige Hutchins doodde en regisseur Joel Souza verwondde. Baldwin werd nadien dood door schuld ten laste gelegd.

‘We zijn blij dat de zaak tegen Alec Baldwin is geseponeerd en we hopen dat er een onderzoek komt naar de feiten en omstandigheden van dit tragische ongeval,’ laten Baldwins advocaten Luke Nikas en Alex Spiro weten in een verklaring.

Het Openbaar Ministerie in de Amerikaanse staat New Mexico klaagde de 65-jarige Baldwin eind januari officieel aan, net als Hannah Gutierrez-Reed, de wapenverantwoordelijke voor de film. Haar zaak is nog niet geseponeerd. Er hing Baldwin een gevangenisstraf van zo’n vijf jaar boven het hoofd.

In februari vorig jaar stapte de weduwnaar van Hutchins ook al naar de rechter. Die zaak, die draaide om wie schuldig was aan de dood van Hutchins, werd echter met een schikking afgedaan.

De opnames van de westernfilm Rust werden donderdag hervat, na anderhalf jaar stil te hebben gelegen.

