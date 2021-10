Akkoord over grootscheepse hervorming van internationale belastingstelsel

De Amerikaanse president Biden. Beeld EPA

De landen hebben onder meer afgesproken dat multinationals vanaf 2023 minimaal 15 procent belasting gaan betalen, ongeacht het land waar ze zijn gevestigd.

‘De vandaag bereikte overeenkomst is een voor de economische diplomatie uitzonderlijke prestatie die slechts eenmaal per generatie bereikt wordt,’ reageerde de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen in een verklaring. President Joe Biden is een van de drijvende krachten achter de overeenkomst geweest. Die komt op het juiste moment aangezien regeringen over de hele wereld ernaar streven hun inkomsten te verhogen na de coronapandemie.

De overeenkomst is een poging tot aanpak van de manier waarop globalisering en digitalisering de wereldeconomie hebben veranderd. Naast de minimale belasting zou het landen de mogelijkheid geven een ​​deel van de inkomsten te belasten van bedrijven wiens activiteiten geen fysieke aanwezigheid inhouden zoals online-detailhandel of webreclame.

Naar verwachting gaat het jaarlijks om ruim 100 miljard dollar aan winst. De verhoging van de wereldwijde minimumbelasting naar 15 procent levert elk jaar naar verwachting zo’n 150 miljard dollar aan extra belastinginkomsten op wereldwijd.

Ierland

De hervorming moet een einde maken aan belastingontwijking. Eerder dit jaar schaarden 130 landen zich al achter de belastingplannen, maar onder andere Ierland, Estland en Hongarije waren tegen. Deze landen zijn nu overstag gegaan. Alleen Kenia, Nigeria, Pakistan en Sri Lanka zijn niet akkoord, meldt de Oeso.

Donderdag kondigde Ierland aan dat het zich bij de overeenkomst zou aansluiten en het lage-belastingtarief zou laten varen waarmee het grote techbedrijven als Google en Facebook wist over te halen hun Europese activiteiten daar te vestigen. De Ierse regering verzette zich daarvoor tegen de ondergrens van 15 procent voor winstbelastingen en wilde in eerste instantie vasthouden aan het belastingtarief van 12,5 procent. Minister van Financiën Paschal Donohoe verklaarde eerder wel achter het grootste deel van het akkoord te staan. “Ik heb de bedenkingen van Ierland kenbaar gemaakt, maar blijf me inzetten voor een resultaat dat Ierland kan steunen,” zo zei hij.

‘Belangrijkste deal in honderd jaar’

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire sprak eerder van de ‘belangrijkste internationale belastingdeal in honderd jaar’. Zijn Duitse collega Olaf Scholz repte van ‘kolossale vooruitgang’ en ‘de grootste doorbraak in decennia’. “De race naar de bodem van steeds lagere belastingtarieven houdt hiermee op,” zei Scholz in een reactie na het overleg in Washington. “Dit verandert alles.” Volgens de Duitser kunnen de landen met de hogere belastinginkomsten investeren in belangrijke andere onderwerpen als infrastructuur, klimaatverandering en zorg.

Belastingparadijzen

De belastingontduiking door vooral grote techbedrijven als Google en Facebook is vele landen al jaren een doorn in het oog. Via ingewikkelde belastingconstructies proberen grote bedrijven belastingheffing zoveel mogelijk te beperken. Dat komt doordat de belastingwetgeving nog is gebaseerd op het belasten van bedrijven met een fysieke vestiging en een hoofdkantoor. Techbedrijven hebben wereldwijd klanten, maar zijn lang niet overal fysiek aanwezig. De winst die Facebook maakt op een Franse gebruiker wordt in de VS, of misschien Ierland, belast. Daar willen de landen een einde aan maken.

Nu maken grote bedrijven nog veelvuldig gebruik van fiscale constructies, vaak via belastingparadijzen als Bermuda of de Kaaimaneilanden, om zo min mogelijk belasting af te dragen. Ook Nederland en Ierland worden opvallend veel gebruikt. Ierland, bijvoorbeeld, heft maar 12,5 procent winstbelasting. Ons eigen land kent weliswaar een hogere winstbelasting (25 procent), maar weet met allerlei fiscale voordeeltjes en vertrouwelijke, op maat gemaakte afspraken met de Belastingdienst (tax rulings) bedrijven te lokken. Met een minimumtarief wordt die ‘race naar de bodem’ van steeds lagere belastingtarieven voorkomen.