Akkoord bereikt over terugkeer premier Hamdok na staatsgreep Soedan

Premier Abdullah Hamdok. Beeld REUTERS

Generaal Abdel Fattah al-Burhan schoof eind oktober de Soedanese burgerregering van Hamdok aan de kant en nam zelf de macht in handen. Hamduk stond aan het hoofd van een overgangsregering. Die moest Soedan leiden naar vrije verkiezingen nadat dictator Omar al-Bashir in 2019 was afgezet na massaprotesten.

Bemiddelaars melden zondag dat er een politiek akkoord is tussen al-Burhan en Hamdok. Daarbij zou Hamdok terug aan de macht komen en zouden de politieke gevangenen vrij komen. Betrokken partijen moeten de overeenkomst en de bijbehorende politieke verklaring nog wel ondertekenen. Dan wordt ook formeel bekendgemaakt was precies is afgesproken.

Na de staatsgreep van 25 oktober braken in Soedan grote protesten uit. Het leger sloeg die met harde hand neer. Zeker 40 mensen kwamen daarbij om het leven.