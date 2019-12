Akkoord bereikt op klimaatconferentie Madrid

Beeld AFP

In een slotverklaring, na twee weken onderhandelen, hebben alle staten toegezegd om hun klimaatbeschermingsdoelstellingen voor 2030 volgend jaar ‘zoveel mogelijk aan te scherpen’.

Doel van de conferentie was om het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te versterken. In dat akkoord spraken de landen af de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. De standpunten van de deelnemers lagen in Madrid ver uit elkaar. Het leek dan ook lange tijd onzeker of er een akkoord kon worden bereikt.

De milieubeschermingsorganisaties Greenpeace en Wereld Natuur Fonds hebben forse kritiek op de uitkomst van de conferentie. Ze beschouwen de internationale inspanningen voor meer klimaatbescherming als onvoldoende en spreken van een diepe crisis. “Deze klimaatveranderingsconferentie was een aanval op het hart van het Akkoord van Parijs,” zei een woordvoerder van Greenpeace zondag.