Airbnb: geen feestjes meer in huizen na dodelijke Halloween-schietpartij VS

Hulpverleners bij het huis in Orinda in de Amerikaanse staat Californië waar donderdag een dodelijke schietpartij plaatsvond tijdens een Halloween-feestje in een Airbnb-huis. Beeld EPA

“We verdubbelen onze inzet om feestjes zonder toestemming te voorkomen en we willen af van wangedrag van huurders en verhuurders,” aldus Chesky op Twitter. “We moeten het beter doen en dat zullen we doen. Dit is onacceptabel,” voegde hij daar aan toe.

“Het menselijk toezicht op reserveringen met een hoog risico wordt uitgebreid,” kondigde Chesky aan. Ook komt er een speciaal feesthuisteam dat zich gaat toeleggen op het voorkomen van de verhuur van huizen voor feestjes.

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing: Brian Chesky

Het Halloween-feestje werd donderdag gehouden in een Airbnb-huis in de Amerikaanse stad Orinda, in de buurt van San Francisco. Het huis was speciaal voor de gelegenheid gehuurd. Er kwamen meer dan honderd mensen op af. Bij de schietpartij kwamen in het huis drie mensen om het leven, twee overleden later in het ziekenhuis. Alle slachtoffers waren jonger dan 30. De politie had zaterdag nog niemand gearresteerd en nog geen verdachten op het oog. In het huis zouden twee vuurwapens gevonden zijn.