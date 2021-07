Agenten doen verhaal over Capitoolbestorming: ‘Allemaal riepen ze: Donald Trump heeft ons gestuurd’

Vier politiemensen deelden gisteren in het Congres wat zij die dag hebben gezien en meegemaakt. Beeld Getty Images

In zijn jaren als militair in de Irakoorlog was hij niet zo bang geweest als op die dag in januari, zei agent Aquilino Gonell. Hij was de eerste getuige in een onderzoek van het Huis van Afgevaardigden naar de bestorming van het Capitool, waarbij vijf doden vielen.

Op 6 januari drongen gewelddadige aanhangers van Donald Trump binnen toen het Congres zou bevestigen dat hij de verkiezingen had verloren. Het was, zei Gonell, als een ‘middeleeuwse veldslag’. “Ik voelde dat ik zuurstof verloor en herinner me dat ik dacht: dit is hoe ik ga sterven, vertrapt terwijl ik deze ingang verdedig.’”

Vier politiemensen deelden wat zij die dag hebben gezien. Agent Daniel Hodges beschreef de mannen die met kogelwerende vesten, helmen en veiligheidsbrillen naar Washington waren gekomen bewust als terroristen. “Ze leken voorbereid op veel meer dan een speech van een politicus in een park.” Agenten werden uitgemaakt voor verraders. “Je zult op je knieën sterven,” beet iemand Hodges toe.

Harry Dunn, een zwarte agent, beschreef hoe hij en andere zwarte politiemensen herhaaldelijk ‘nigger’ werden genoemd, de extreem denigrerende term voor zwarte burgers afkomstig uit tijden van slavernij en segregatie. “Nog nooit had iemand me nigger genoemd terwijl ik het uniform van de Capitool-politie droeg’', schetste de agent.

Opjutten

Democraten in het Congres wilden een onafhankelijk parlementair onderzoek naar de gebeurtenissen van die dag, om uit te zoeken hoe dit kon gebeuren en welke rol politici als Donald Trump hebben gespeeld. Trump jutte de menigte kort voor de bestorming op met leugens over verkiezingsfraude. Maar de partij van Trump blokkeerde zo’n onderzoek in de Senaat.

De commissie die nu in het Huis van Afgevaardigden van start gaat, is plan B en wordt geplaagd door controverse. Voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden weigerde twee fervente verdedigers van Trump een plek te geven, waarop de voorman van de Republikeinse partij zijn partijgenoten verbood mee te doen. Twee Republikeinen, Liz Cheney en Adam Kinzinger, besloten toch zitting te nemen in de onderzoekscommissie.

Trumpisten blijven hun eigen realiteit schetsen. Congreslid Elise Stefanik richtte haar pijlen op Pelosi. Zij draagt verantwoordelijkheid voor slechte beveiliging, vond Stefanik. Trump zelf sprak eerder van een ‘liefdevolle menigte’, een ander Congreslid sprak van ‘toeristen’. Online gaan veel complottheorieën rond over extreemlinks dat betrokken zou zijn. “Allemaal riepen ze: Trump heeft ons gestuurd,” schetste agent Gonell. “Het was niemand anders, niet Black Lives Matter, niet Antifa, niet de FBI.”

Agent Aquilino Gonell raakte geëmotioneerd tijdens zijn getuigenis over de bestorming. Beeld Getty Images

Woedend

Michael Fanone, een undercoveragent die tegenover de Congresleden liet doorschemeren dat hij Republikeins stemt, is woedend op de Republikeinen die ontkennen wat er begin januari in Washington is gebeurd. In de commissiezaal sloeg hij met zijn hand op tafel. Met vuurspuwende ogen: “De onverschilligheid richting mij en mijn collega’s is schandálig.”

Hij is wel wat gewend, als undercoveragent die normaal de drugsmaffia bestrijdt. “Maar niets, echt niets, heeft me voorbereid op gekozen leden van onze regering die de gebeurtenissen van die dag blijven ontkennen. En daarmee hun ambtseed verraden.”

Fanone kreeg een hartaanval toen omstanders dreigden hem dood te schieten met zijn eigen wapen. “Ik geloof dat sommigen in de menigte de bedoeling hadden me te doden.” Hij lag weerloos op de grond toen hij werd aangevallen. “Maar ze martelden me, sloegen me, ik werd meermaals getaserd op mijn hoofd, tot ik riep dat ik kinderen heb. Gelukkig kwamen enkelen toen voor me op.”