Agent gedood bij schietpartij, Pentagon tijdelijk in lockdown

Politie bij het station van het Pentagon, waar de schietpartij plaatsvond. Beeld EPA

De hulpdiensten lieten weten dat er meerdere mensen gewond zijn geraakt. Een politieman werd van achteren aangevallen door een man, die hem meerdere malen met een mes in zijn nek stak. De politieman overleed even later in een ziekenhuis, melden Amerikaanse media. De aanvaller is door agenten doodgeschoten.

Een federale official heeft tegenover CBS News bevestigd dat de dader geïdentificeerd is als Austin Lanz, een 27-jarige inwoner van de staat Georgia. Lanz diende in 2012 kortstondig in het Amerikaanse marinierskorps. Over zijn motieven voor de aanval is vooralsnog niets bekend.

Het incident vond plaats bij het openbaarvervoerknooppunt Pentagon Transit Center. Dat wordt dagelijks door duizenden Pentagon-medewerkers gebruikt om naar hun werk te gaan. Langs het Pentagon stonden hulpdiensten en beveiligers klaar na het alarm.