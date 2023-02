Aftellen naar toespraak van Poetin: verklaart hij officieel oorlog aan Oekraïne?

Vladimir Poetin houdt dinsdag zijn jaarlijkse toespraak. Beeld REUTERS

Op Rossiya 24, een van de Russische staatszenders, loopt sinds maandag een aftelklok alsof er groot nieuws gaat komen. De verwachtingen bij Ruslandkenners zijn gemixt rond deze presidentiële toespraak. Volgens sommige bronnen zou Poetin nu willen doorpakken en formeel de oorlog kunnen verklaren aan Oekraïne – wat hem nieuwe volmachten geeft voor de mobilisatie van verse troepen. Andere experts voorzien dat de Russische president het zal laten bij verbale uithalen naar het ‘oorlogszuchtige’ Westen.

Ook is gesuggereerd dat Poetin zal verklaren dat de strijd om de Oekraïense stad Bachmoet nu is beslist en dat Rusland daar, precies een jaar na het begin van de aanval, een geweldige overwinning heeft behaald.

Een beetje goed nieuws hebben de Russen wel nodig voordat in een park in Moskou een feest zou moeten beginnen ter ondersteuning van de Russische strijdkrachten. Volgens westerse inlichtingendiensten zag het Russische leger al minstens honderdduizend man sneuvelen of gewond terugkeren van het front. Een vergelijkbaar aantal Oekraïners zou zijn gesneuveld.

Wat Biden teweegbrengt

Een van Poetins favoriete thema’s, namelijk dat Rusland op den duur zal winnen omdat de Verenigde Staten Oekraïne niet lang meer zullen steunen (want te kostbaar) en omdat de Amerikaanse bevolking de buik vol zou hebben van ‘geldverkwisting’ in buitenlandse oorlogen, werd niet toevallig maandag onderuit gehaald met de onverwachte wandeling van de Amerikaanse president Joe Biden in Kiev.

De volgens Kiev ‘beste bondgenoot van Oekraïne’ kwam hoogstpersoonlijk langs en bracht nog eens voor 500 dollar miljoen aan bommen en granaten mee, plus de belofte van aanvullende sancties tegen Moskou die later deze week bekend moeten worden gemaakt.

Russische talkshows reageerden ziedend op de beelden van de glunderende Oekraïense president Zelenski. Sommige televisie-‘experts’ betreurden het dat de kans was gemist Biden en Zelenski te bombarderen. Elders, op een site van een Russische blogger, werd onverwacht bewondering geventileerd voor ‘de oude man’ Biden die zich toch maar in Kiev had laten zien. En dat terwijl Vladimir Poetin zich het afgelopen jaar nooit echt aan het front heeft durven tonen. Russische oorlogsbloggers zijn nog altijd niet te spreken over de prestaties van het eigen leger dat het maar niet lukt het verzet van de Oekraïners te breken.

Hoelang gaat Poetin spreken?

Het woord is nu dus aan Poetin. De laatste keer hield de Russische leider zijn toespraak voor het parlement in april 2021. Vorig jaar zweeg hij omdat het, in zijn woorden, moeilijk was ‘om op elk moment de resultaten en plannen voor de nabije toekomst vast te leggen’. Volgens Kremlinwoordvoerder Dimitri Peskov ‘wacht iedereen op de toespraak, in de hoop de evaluatie te horen van lopende zaken, de de speciale militaire operatie, de internationale situatie en de visie van de president op de toekomst’.

De staatszenders hebben een uur uitgetrokken voor de toespraak maar aanpassingen worden verwacht. In april 2021 duurde de toespraak bijvoorbeeld 1 uur en 19 minuten. De toespraak in 2018 was de langste: 1 uur en 55 minuten. In 2004 en 2005 hield Poetin zijn kortste toespraken van elk 48 minuten.

Wat de media betreft, heeft het Kremlin alleen Russische verslaggevers en verslaggevers uit bevriende landen uitgenodigd. Volgens Peskov zijn buitenlandse verslaggevers uit vijandige landen niet geaccrediteerd, maar ‘zullen ze kunnen werken door de live-uitzending te bekijken op een tv-zender naar keuze’.

Direct na Poetins toespraak zal er een volgen van Biden, die nog in Polen is. De Amerikaanse president zou er naar verluidt nogmaals bij China op aandringen geen wapens te leveren aan Moskou.