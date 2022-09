Afscheid nemen van de Queen? Tienduizenden Britten staan uren in de rij voor een laatste blik op de kist

Lange rijen in Londen om afscheid te nemen van koningin Elizabeth II. Beeld Geert Langendorff

Op een kleed op de stoep van Belvedere Road, ongeveer honderd meter van Westminster Bridge, leggen Colin Barker en zijn vrouw Sue een kaartje met Callum Woods en Meg Conway. Tot hun geluk dragen ze alle vier een gele polsband, het toegangsbewijs tot Westminster Hall, waar koningin Elizabeth II opgebaard ligt. De wachttijd, zo weten ze, kan oplopen tot wel dertig uur. Maar voortijdig opgeven is geen optie.

“Regen, hagel of zonneschijn,” zegt de 61-jarige Colin Barker. “We blijven tot het bittere einde. De Queen heeft ons zeventig jaar van haar leven gegeven. Die paar uur in de rij staan, mag vergeleken met haar offer geen naam hebben.” Om 6.00 uur stapte hij in de trein in Peterborough. “We zitten hier vanaf 08.45 uur. Uit eerbied voor de vorstin eet ik straks meegebrachte boterhammen met jam, haar vaste ontbijt.”

Gevoelig

Hun kaartgenoten, vroege twintigers, kwamen vanuit Pembrokeshire in Wales. “De laatste halte voordat je de zee in loopt,” grapt Meg Conway. Twijfel om naar Londen te komen, hadden ze niet. “De koningin was een geweldige vrouw,” verklaart Callum Woods. “Dit is het minste wat we kunnen doen.” Dat hij nu al uren achtereen kaart met zijn nieuwe kennissen, maakt voor hem de ervaring extra speciaal. “Iedereen staat voor elkaar klaar. Prachtig.”

Colin Barker (61), Sue Barker (57), Callum Woods (23) en Meg Conway (22) Beeld Geert Langendorff

Vlak bij de London Eye, het beroemde reuzenrad op de zuidoever van de Theems, staat Olubunmi Olofin te genieten van de zon. De 55-jarige vrouw uit East Dulwich in Londen kreeg na haar plotselinge besluit om aan te sluiten in de reusachtige ‘queue’, die als een slang over de bruggen van de hoofdstad slingert, een appje van haar dochter. “Mijn dochter Deborah was bezorgd: mama, waar ben je in hemelsnaam?’ Ehm, in de rij.”

Voor Brits-Nigerianen als Olofin ligt de monarchie gevoelig. “We werden gekoloniseerd, tot slaaf gemaakt en uitgebuit,” vertelt ze. “En, na de onafhankelijkheid in 1960 kwamen we door het machtsvacuüm in een bloedige burgeroorlog terecht. Het koningshuis, als symbool van de onderdrukker, wordt niet door iedereen op prijs gesteld. Maar mijn overleden vader en moeder van bijna 80 spraken nooit een kwaad woord over de Queen.”

Olubunmi Olofin (55). Beeld Geert Langendorff

Diep respect

Olofin weet dat familieleden haar voor gek gaan verklaren, maar haar christelijke achtergrond en respect voor Elizabeth deden haar besluiten op haar eigen kompas te varen. “Ik ben op de dag van haar overlijden ook meteen bloemen gaan brengen bij Buckingham Palace.” Dat ze mogelijk nog een etmaal wachten te gaan heeft, deert haar niet. “Ik wil per se de laatste eer aan haar bewijzen. En ik heb cola, koekjes, broodjes en water.”

In Jubilee Park & Garden volgen mensen op hun telefoon de processie van Buckingham Palace naar Westminster Hall. Velen hebben campingstoelen, tenten en slaapzakken meegebracht om de tijd zo comfortabel mogelijk uit te zitten. Paul Maine, die in de schaduw onder een boom het boek The letter of marque van auteur Patrick O’Brian leest, behoort niet tot deze groep goed voorbereide monarchisten.

“Ik heb mijn boterhammen in de vriezer laten liggen,” zegt de 76-jarige man uit Hampshire. “In Londen kan je dag en nacht alles krijgen wat je wilt. Dat komt wel goed.” Maine overdacht, gezien zijn leeftijd, de beslissing om aan te sluiten in de rij zorgvuldig. “Ik vond dat ik moest gaan. De koningin, met haar geweldige glimlach, moet ik een laatste groet brengen. Of ik het ga volhouden? Vraag me dat over twintig uur nog maar een keer.”