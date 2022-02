Afghanen woest: Biden wijst hun banktegoeden toe aan slachtoffers 9/11

Afghanen staan in de rij voor een bank. Na de machtsovername van de Taliban sloten veel banken de deuren, uit angst voor een bankrun. Beeld AP

Het gaat om de helft van de 7 miljard dollar (6,17 miljard euro) die tijdens van de machtsovername van de Taliban, afgelopen zomer, is gestald bij de Amerikaanse centrale bank in New York. De andere helft gaat naar een fonds, bestemd voor de Afghaanse bevolking.

Enkele tientallen Afghanen deden mee aan de betoging, die plaatsvond bij de Eidgahmoskee in Kabul. “Hoe zit het met de offers van de Afghanen,” vroeg de organisator van de betoging, activist Abdoel Rahman, zich af. “Dit geld behoort toe aan de Afghanen, niet aan de Verenigde Staten.”

Bidens onverwachte besluit leidde ook vrijdag al tot de nodige vraagtekens. De Taliban verleenden Al Qaida in 2001 onderdak, zo stelden critici onder meer, maar de aanslagplegers kwamen voor een groot deel uit Saoedi-Arabië.

Humanitaire crisis

Afghanistan gaat sinds de overname van de Taliban, afgelopen zomer, gebukt onder een steeds groter wordende humanitaire crisis. Het oude, door het Westen gesteunde bewind was voor een groot deel afhankelijk van steungeld. Toen de Taliban Kabul binnentrokken en de oude machtshebbers over de vlucht sloegen, werd de hulpkraan dichtgedraaid. Met alle gevolgen van dien.

In het Westen – de VS voorop – leidde dat tot een dilemma: om de Afghaanse bevolking te helpen, zouden de tegoeden moeten worden vrijgegeven. Maar dat geld zou dan mogelijk bij de Taliban terechtkomen.