Afghaanse oud-medewerkers Nederland vrezen voor hun leven: ‘Het ziet er heel slecht uit voor ons’

Talibanstrijders in Kabul. Beeld REUTERS

‘Als ze me vinden, zullen ze me doden,’ appt een tolk vanuit het huis van een familielid in Kabul, waar hij zich met zijn vrouw en vier kinderen schuilhoudt. In zijn zak branden de vliegtickets die de Nederlandse ambassade voor hem heeft geregeld. Dinsdag, staat erop, gaat hun vlucht, Afghanistan uit. Maar of het vliegtuig nog gaat? Hij heeft geen idee. ‘De ambassade is dicht. Alles is dicht. De straten zijn leeg en iedereen is in shock.’

Zondagochtend nog leek Kabul op de hoofdstad die het al jaren was, toen hij de door de vliegmaatschappij vereiste covidtest ging doen. Vlak daarna, veel sneller dan verwacht, rammelden de Taliban aan de poorten van de hoofdstad. De tolk vreest represailles. Hij heeft van 2011 tot 2014 gewerkt bij Eupol, onder supervisie van Nederland. Vorige maand, toen de opmars van de Taliban begon, vroeg hij hervestiging aan. ‘Toen is een vlucht voor ons geregeld, die gaat op 17 augustus. Nu heb ik geen idee wat er gaat gebeuren – niet met mijn vlucht en niet met onze toekomst.’

Het gezin was een dag eerder al door het oog van de naald gekropen, toen ze net op tijd met zijn zessen van Jalalabad naar Kabul waren vertrokken. Een paar uur later trokken de Taliban Jalalabad binnen.

De wegen van tolk en Taliban dreigen elkaar alsnog te gaan kruisen, nu de laatsten Kabul gisteren eenvoudig onder de voet hebben gelopen en in het presidentieel paleis de overwinning uit hebben geroepen.

Moegestreden

Er was amper bloedvergieten. Het Afghaanse leger was moegestreden, heette het eerst, overdonderd later. Bijna de complete rest van het land was al in handen van de Taliban. In plaats van te vechten, trokken de soldaten in Kabul snel hun burgerkloffie aan en gingen naar huis. Zelfs de Afghaanse president Ashraf Ghani, die zaterdag nog strijdbaar op televisie had gezegd dat het leger zou worden herbewapend, vluchtte het land uit. In een verklaring zei hij later dat hij was vertrokken ‘om een bloedbad te voorkomen’, maar zijn kabinet bleef in verbijstering achter. Hij had niets gezegd.

Op het vliegveld waarvandaan Ghani moet zijn weggeglipt was het in ieder geval een drukte van belang, omdat alle westerse landen stante pede hun ambassadepersoneel het land uit proberen te krijgen. De VS moet zeker 4000 mensen met hun gezinnen evacueren. De hele dag vlogen helikopters naar en van de ambassade.

Ook de Nederlandse ambassade werd leeggeruimd. De complete staf met hun gezinnen, in totaal zo’n 200 man, zijn ondergebracht vlak bij het vliegveld, in afwachting van het toestel dat de Nederlandse regering heeft gestuurd om ze op te halen. De Duitsers wachten vlakbij op hun vlucht.

Van top tot teen bedekt

De tolk in Kabul herinnert zich de vorige keer dat de Taliban heersten, 20 jaar geleden, toen vrouwen niet alleen het huis uit mochten en van top tot teen bedekt moesten zijn.

Zondag las hij op zijn mobiel dat de Taliban zeggen dat buitenlanders Kabul kunnen verlaten, dat ze inzetten op een vreedzame machtsoverdracht. Maar hij weet niet wat zijn lot zal zijn, of dat van al die landgenoten die de afgelopen jaren werkten voor westerse mogendheden. Dat een woordvoerder van de Taliban zondag in een interview met de BBC zei dat er in het ‘Islamitische emiraat van Afghanistan’ geen vergeldingen zullen zijn tegen mensen die voor het Westen werkten, lijkt onwaarschijnlijk. Die man zei ook dat vrouwen naar school kunnen blijven gaan, maar op de universiteit in het al eerder door de Taliban veroverde Herat werden vrouwen meteen geweigerd.

De Afghaanse tolk hoopt maar dat iemand binnenkort zijn wanhopige mails, telefoontjes en berichten beantwoordt. ‘Ik hoop vurig dat ik met mijn gezin het buitenland nog kan bereiken,’ zegt hij vanuit zijn schuilplaats in de hoofdstad. ‘Anders ziet het er heel, heel slecht uit voor mij, mijn vrouw en onze vier kinderen.’