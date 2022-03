Afghaanse meisjes mogen toch niet terug naar school

Meisjes arriveren op school in Panjshir op 23 maart. De Taliban kondigen even later aan dat scholen voor meisjes voorlopig toch gesloten blijven. Beeld AFP

Bij de middelbare school Zarghona in de Afghaanse hoofdstad Kabul stond een cameraploeg van persbureau AFP klaar voor wat een heugelijk moment had moeten zijn: voor het eerst sinds augustus zaten de schoolbanken van de meisjesklas weer vol. De vreugde was echter van korte duur. Een medewerker betrad het klaslokaal met de boodschap dat de les voorbij was. De scholieren pakten hun spullen weer op, sommigen met tranen in de ogen.

Een snelle terugkeer naar het klaslokaal zit er voor hen niet in – als het er überhaupt nog van komt. Het ministerie van Onderwijs van de Taliban kondigde deze week aan dat scholen voor meisjes gesloten blijven totdat er een plan is opgesteld ‘in overeenstemming met de islamitische wet en cultuur’ – een in de regio bekende omschrijving om vrouwen van bepaalde facetten van de samenleving uit te sluiten.

Volgens de Taliban moet eerst een nieuw schooluniform ontworpen worden waardoor de meisjes zich volgens de islamitische wet goed kunnen kleden. Het is niet duidelijk hoe het nieuwe uniform er precies uit moet zien, en wanneer deze klaar is.

Strenge voorwaarden

Er werden sowieso al strenge eisen gesteld aan de heropening van de scholen. Zo moesten de meisjes hijabs dragen, islamitische hoofddoeken die het haar, de oren en de hals bedekken. Ook mochten ze alleen worden onderwezen door vrouwen.

Wat het voor de scholieren extra wrang maakt is dat juist vorige week het Onderwijsministerie aankondigde dat scholen voor alle leerlingen, inclusief meisjes, weer zouden opengaan. Voor de eerste keer sinds de Taliban in augustus aan de macht kwamen, zouden meisjes van 12 jaar en ouder dus weer naar school kunnen.

De scholen zijn sinds oktober, toen de coronamaatregelen werden opgeheven, geopend voor jongens en voor jonge meisjes tot de zesde klas, vergelijkbaar met groep acht hier.

Chinese toenadering

Dat de Taliban nu – in elk geval voorlopig – terugkomen op de belofte om ook meisjes op middelbare scholen onderwijs te bieden, zet de al moeizame relatie van het land met het Westen nog verder onder spanning.

Bij de vorige machtsovername van de moslimextremisten in Afghanistan tussen 1996 en 2001 werd meisjes de toegang tot onderwijs volledig ontzegd. Westerse landen hebben daarom onderwijs voor meisjes als harde voorwaarde gesteld voor hulp aan de Afghaanse regering. Het noodlijdende land dreigt zo te kunnen fluiten naar westerse gelden om de verergerende humanitaire crisis het hoofd te kunnen bieden.

Het lijkt dan ook geen toeval dat de Chinese minister van Buitenlandse Zaken donderdag plots een bezoek aan Kabul aankondigde. In het licht van de Russische oorlog in Oekraïne zoekt China toenadering met meer landen waarmee het Westen overhoop ligt. Volgens de conservatieve Afghaanse staatszender Bakhtar News Agency zal Wang Yi met het Talibanregime over verschillende dingen praten, ‘waaronder de uitbreiding van politieke betrekkingen, economische- en transitsamenwerking’.