Afghaanse beveiligers neergeschoten bij luchthaven Kabul

Amerikaanse troepen bij het vliegveld van Kabul. Beeld AP

Het door wanhopige Afghanen bestormde vliegveld is in handen van voornamelijk Amerikaanse troepen. Rond de luchthaven zijn Afghaanse elitetroepen gestationeerd die helpen de menigte op afstand te houden en daarbij soms ook met hun vuurwapens in de lucht of over de hoofden van mensen schieten.

Bij de schietpartij waren ook Amerikaanse en Duitse militairen betrokken. Het is niet duidelijk of de Afghaanse militairen het doelwit waren van een gerichte aanval van bijvoorbeeld jihadisten die in het land naast de Taliban actief zijn. De Taliban zelf zeggen ‘een werkrelatie’ met de Amerikanen te hebben en zouden zondag nog hebben geprobeerd orde te scheppen in het gedrang rond de luchthaven.

Militairen langer in Afghanistan

De Amerikaanse regering en de legerstaf praten over mogelijkheden om ook na 31 augustus Amerikaanse troepen op het vliegveld in Kabul te houden. President Joe Biden zei zondagavond ‘te hopen dat het niet nodig is,’ maar ‘er is een discussie gaande om te verlengen’.

De Amerikaanse strijdkrachten beheersen het luchtruim van Afghanistan en het vliegveld van de hoofdstad Kabul. President Biden wil dat de evacuaties van buitenlandse burgers en van Afghanen die voor westerse landen werkten voor 31 augustus worden afgerond. Veel landen zeggen meer tijd nodig te hebben en willen dat de Amerikaanse troepen langer blijven.

De Taliban gaan niet akkoord met een eventuele verlenging van de aanwezigheid van buitenlandse troepen op het vliegveld van Kabul na 31 augustus. Woordvoerder Suhail Shaheen zei dat het antwoord ‘nee’ zal zijn als de Amerikanen of de Britten om meer tijd voor hun evacuaties vragen. Shaheen zei tegen SkyNews dat 31 augustus ‘de rode lijn is’.

Wanneer hij dat niet nakomt ‘verlengt hij de bezetting zonder reden’, volgens Shaheen. “Het zal wantrouwen tussen ons creëren,” waarschuwde de Talibanwoordvoerder “Als zij beslissen de bezetting voort te zetten, zal dat een reactie uitlokken.