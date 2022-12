Afgezette president van Peru nog achttien maanden in de cel

De inmiddels afgezette president van Peru Pedro Castillo tijdens een toespraak vorige week. Beeld AFP

In Peru is sinds de dramatische politieke ontwikkelingen van vorige week de noodsituatie afgekondigd. Er wordt in tal van plaatsen gedemonstreerd tegen de arrestatie van de oud-president, die wordt verdacht van corruptie, rebellie en samenzwering. Hij probeerde het parlement te ontbinden in een poging onder zijn afzetting uit te komen.

Castillo’s opvolger Dina Boluarte, de eerste vrouwelijke president van het land, roept al dagen op tot kalmte, maar demonstranten eisen dat Peru opnieuw naar de stembus gaat. Bij de protesten zijn volgens de autoriteiten al zeker acht mensen om het leven gekomen, tweehonderd anderen raakten gewond. Het terrein buiten de gevangenis waar Castillo vastzit wordt door demonstranten bezet.

Sinds de noodtoestand is uitgeroepen, heeft het leger de controle overgenomen van belangrijke infrastructuur, zoals luchthavens en waterkrachtcentrales. In verschillende delen van het land sloten lokale autoriteiten al snelwegen en andere belangrijke wegen.

Castillo is van eenvoudige afkomst en heeft veel steun onder boeren en de inheemse bevolking. Boerenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke staking van onbepaalde duur. In de steden, waaronder hoofdstad Lima, is zijn linkse partij Peru Libre de drijvende kracht achter de protesten.

Betogers eisen het vertrek van Boluarte. In reactie daarop heeft zij vroegtijdige verkiezingen beloofd in april 2024, in plaats van in 2026. Het parlement moet daar echter mee instemmen, wat nog niet is gebeurd.

Als Castillo wordt veroordeeld, riskeert hij volgens de officier van justitie tot tien jaar gevangenisstraf. Hij deed in Mexico een asielaanvraag omdat hij naar eigen zeggen in Peru een “groot risico” loopt en daar “ongegrond vervolgd wordt”.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt intussen voor de “zeer onvoorspelbare” situatie in het Zuid-Amerikaanse land. Al tientallen Nederlanders hebben zich bij het ministerie gemeld omdat ze wegens de politieke onrust in de problemen zijn gekomen.

Een aanhanger van oud-president van Peru Pedro Castillo demonstreert in het centrum van de hoofdstad Lima tegen diens afzetting, terwijl speciale troepen van de politie proberen de orde te handhaven. Beeld ANP / EPA