Afgetreden Johnson claimt voldoende steun voor race om premier te worden

Boris Johnson keerde zaterdag terug in Londen. Beeld REUTERS

Dit meldt Johnson-aanhanger en afgevaardigde James Duddridge op Twitter.

De 58-jarige oud-premier trad in juli af na een reeks schandalen en lag regelmatig onder vuur, ook binnen zijn eigen partij. Johnson keerde zaterdag terug in Londen van een vakantie in de Dominicaanse Republiek. Hij heeft zich nog niet kandidaat gesteld voor het leiderschap van de Conservatieve Partij en het premierschap. Zijn opvolgster als premier, Liz Truss, diende donderdag haar ontslag in waardoor er nieuwe leiderschapsverkiezingen moeten worden gehouden.

Tot nog toe heeft alleen partijkopstuk Penny Mordaunt zich officieel kandidaat gesteld, maar zij zou nog geen honderd man achter zich hebben. Ex-minister Rishi Sunak van Financiën daarentegen zou net als Johnson ook de steun hebben van honderd Conservatieve parlementariërs. Maar ook hij heeft zich nog niet gemeld.

Landelijke verkiezingen

De roep om nieuwe verkiezingen weerklinkt steeds luider. “We hebben nu landelijke verkiezingen nodig,” aldus Labour-leider Keir Starmer. “De Tories kunnen na deze puinhoop niet weer met hun vingers knippen en iemand naar voren schuiven uit hun midden zonder de toestemming van het Britse volk.” Ian Blackford, voorman van de Schotse SNP in Westminster eiste ook een volksraadpleging. “Wisselen van leider binnen een gebroken regering is niet genoeg.”

Uiterlijk maandag moeten kandidaten zich kenbaar maken en steun vergaren van minimaal honderd parlementariërs. Daarna zal er binnen de partij worden gestemd.