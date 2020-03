AEX sluit onder de 500 punten, ook Europese beurzen lijden enorme verliezen

Beeld ANP

Beleggers vrezen dat de uitbraak van het coronavirus een onuitwisbare indruk gaat achterlaten op de nationale economieën. De grootste indices in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 8,4 procent kwijt.

In de Italiaanse stad Milaan kelderde de beurs liefst 10 procent. Het coronavirus heeft het Zuid-Europese land in zijn greep. Dit weekend besloot het Italiaanse parlement het gehele noorden van het land af te sluiten, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. In totaal zijn er in Italië ruim 7300 besmettingen gemeld, en stierven er 366 patiënten aan de gevolgen van covid-19.

Beurskrach

Maandagochtend was er voor het eerst sinds 2008 sprake van een beurskrach: een plotselinge ineenstorting van de koersen. Als oorzaak voor de crisis wordt de prijzenoorlog in de oliesector aangewezen. Rusland en Saoedi-Arabië lijken daar een duel uit te vechten. Het laatstgenoemde land schroefde de olieproductie met 20 procent omhoog, waarna de olieprijs wereldwijd met een kwart zakte. Saoedi-Arabië wil dat Rusland haar eigen productie terugschroeft.

In Amsterdam onderging onder meer olie- en gasconcern Shell de gevolgen van de oliecrisis en zag zijn aandeel meer dan 17 procent aan waarde inleveren. Rivaal BP verloor op de Engelse markt ruim 19 procent, terwijl de Franse variant Total 16,6 daalde in Parijs.

De lage tussenstand van de AEX is een domper ten opzichte van het nieuws van drie weken eerder. Toen sloot de beursthermometer nog op bijna 630 punten – ruim 21 procent hoger.

Wanneer dat aantal weer wordt aangetikt, is nog maar de vraag. Aangekondigde coronamaatregelen in Frankrijk en Duitsland zorgen voor onrust onder beleggers, terwijl het virus ook in Nederland steeds meer slachtoffers maakt. Volgens premier Mark Rutte is het nog ‘te vroeg’ om in Nederland ‘drastische maatregelen’ te treffen.