Advocaat Rotunno zou Harvey Weinstein zomaar vrij kunnen pleiten

Van de veertig mannen die Donna Rotunno verdedigde, kreeg er maar één straf opgelegd. Beeld Justin Lane/EPA

De vooruitzichten voor Weinstein leken bijzonder eenduidig. Nadat zeker honderd vrouwen uit de film­industrie hadden verteld dat hij hen seksueel had misbruikt, zou de gevangenis zijn voorland zijn. Maar nu een jury in New York zich sinds deze week over zijn zaak buigt, is het plotseling allemaal zo zeker niet meer.

Het begon met #MeToo, in 2017, op Twitter. De ene na de andere vrouw maakte bekend dat de beroemde filmproducent zich ook aan haar had vergrepen. Het regende verhalen over hotelkamers waarin hij vrouwen ontving voor zogenaamde zakelijke besprekingen, over ongewilde seks, over rollen die verkregen konden worden via de lakens van Weinstein.

Zelden veroordeeld

De uitkomst van de eerste zaak tegen Weinstein, die de afgelopen weken in New York liep, is minder eenduidig dan hij vooraf leek. Dat komt voornamelijk door Weinsteins advocaat. Donna Rotunno, strafrechtadvocate uit Chicago, heeft zo haar eigen opvattingen over verkrachting. De twee vrouwen die zich in deze zaak presenteren als slachtoffers zijn eigenlijk meer daders, zegt zij.

Rotunno is gespecialiseerd in het verdedigen van mannen die van verkrachting worden beschuldigd. Ze is behoorlijk goed in haar vak: van de veertig mannen die ze verdedigde, kreeg er één straf opgelegd. Ook de zaak van Weinstein is ze van plan te winnen. “Ik zie het nu eenmaal volstrekt anders,” zegt ze in interviews.

De visie van Rotunno is dat de vrouwen óók een rol hadden. Dat ze iets van Weinstein wilden en dat ze wisten wat daarvoor nodig was. Rotunno zegt ijskoud tegen de slachtoffers: “Je had de keus om weg te lopen en nooit meer om te kijken, toch?”

Ze wordt al lang een verrader van de vrouwenzaak genoemd. Sinds ze eind januari een interview gaf aan The New York Times, veroorzaakte ze een nieuwe golf van woede. De verslaggeefster vroeg Rotunno of ze zelf weleens slachtoffer was geweest van seksueel geweld. “Nee,” zei Rotunno. “Omdat ik mezelf nooit in die positie heb gebracht.”

Daarmee zei ze eigenlijk dat verkrachtingen de schuld van vrouwen zelf zijn. Het leidde tot een nieuwe hashtag op Twitter: #whereIputmyself. Vrouwen schreven waar zij verkracht waren. Thuis bijvoorbeeld, of op het werk, in het openbaar vervoer.

Al die verontwaardiging moet de jury ontgaan zijn, want die moet zich afzijdig houden van het nieuws. De visie van Rotunno sijpelde echter meer dan genoeg door in de rechtszaal, waar ze steeds maar doorvroeg op de jarenlange betrekkingen die beide vrouwen bleven onderhouden met de man die hen belaagd had.

Giftige relatie

‘Lots of love,’ schreef tv-assistente ­Mimi Haley onder een kattenbelletje aan Weinstein, nadat hij haar volgens haar had aangerand. Ook tekende ze drie dagen lang hartjes in haar agenda nadat ze seks met hem had gehad. Actrice Jessica Mann, die Weinstein van verkrachting beschuldigt, vroeg hem ook om allerlei gunsten.

Mann moest onbedaarlijk huilen terwijl Weinsteins advocaat haar ondervroeg. Zo hartverscheurend, dat het proces een dag werd stilgelegd. Donna Rotunno vroeg de volgende dag gewoon verder naar al die merkwaardige details: hoe het kon dat Mann inging op Weinsteins uit­nodiging voor een feestje, hoe het kon dat ze zelfs vroeg of ze een vriendin mocht meenemen.

Mann bleef maar uitleggen dat het een giftige relatie was. Dat zij de vernederingen niet verzon, maar in zijn ban bleef. Rotunno bleef doorzagen. “Ik ben in staat om verder te gaan dan mannen,” zei ze al een keer. “Als een man zou vragen wat ik vraag, zou het als jennen worden opgevat. Als ik het doe, trekt niemand zijn wenkbrauwen op.”

In haar slotpleidooi hield Rotunno de jury voor dat het hier niet ging om kwaadaardige relaties, maar om gewone relaties die achteraf een ander label hebben gekregen. Ze denkt al te weten wat de juryvoorzitter uiteindelijk zal zeggen: ‘not guilty’ stond op de hanger aan haar gouden kettinkje. Mocht hij worden vrijgesproken, dan is Weinstein nog niet van rechters af. Ook in Los Angeles wacht een zaak.