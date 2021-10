Advocaat Plasman doet aangifte tegen Van Lienden om mondkapjesdeal: ‘Maar als hij terugstort, is het klaar’

Advocaat Peter Plasman: ‘Als Van Lienden het geld terugstort, zijn wij klaar.’ Beeld Erik Smits

Plasman stapt naar de politie namens mensen die zich opgelicht zeggen te voelen door de ondernemers. Er is nog een uitweg: als het geld van de deal wordt teruggeven, ‘is het klaar’.

De advocaat maakte zijn voornemen donderdagavond bekend aan tafel bij Jinek. De miljoenen euro’s die Van Lienden en zijn partners verdienden, moeten sowieso terug naar de belastingbetaler, meent Plasman. Hij wordt daarbij gesteund door onder meer cabaretier Youp van ’t Hek.

Volgens Plasman hebben zich meerdere mensen bij hem gemeld die zich opgelicht voelen. Ze voelen zich ‘opgelaten’, omdat ze op vrijwillige basis ‘hebben meegewerkt’ aan de totstandkoming van de deal. “Te goeder trouw,” aldus Plasman. “Maar zonder hen was het niet gelukt, dus dat geeft nog wel een extra lading aan je belazerd voelen.”

Angst

Van Lienden en zijn partners sloten een deal met het ministerie van Volksgezondheid voor 40 miljoen mondkapjes in de strijd tegen het coronavirus. Daarbij maakten ze via hun bedrijf Relief Goods Alliance zo’n 28 miljoen euro winst, terwijl Van Lienden had gezegd zich belangeloos in te zetten. Uiteindelijk keurde het RIVM een deel van de mondkapjes af. Geen van de mondkapjes is uiteindelijk gebruikt. Zelf hield Van Lienden er zo’n 9 miljoen euro aan over.

Ondanks meerdere verzoeken, onder meer vanuit de Tweede Kamer, weigert Van Lienden het geld terug te storten. Hij zei het geld te willen beleggen en het rendement te willen inzetten voor kankeronderzoek bij jonge mensen. Onder meer KWF Kankerbestrijding liet daarop weten geen geld van Van Lienden aan te willen nemen.

Uitleg

De betrokkenen zijn bang in allerlei procedures te belanden met ‘mensen die over veel geld beschikken’, gaat Plasman verder. Ze hebben volgens hem nog altijd veel last van de situatie: “Ze zitten er echt heel erg mee. En ook met de tot nu toe totaal onbevredigende afloop.”

Begin deze maand liet Van Lienden op Twitter al weten dat zijn ‘grens is bereikt’. ‘Vriendelijke waarschuwing voor iedereen die al maanden meedoet aan deze laster: het is een keer genoeg,’ schreef hij. ‘Doe je mee aan deze onzin, dan loop je het risico een keer aangesproken te worden. Elk mens heeft z’n grens. Die van mij is bereikt.’ Wat hij daar precies mee bedoelde, is onduidelijk. Hij wilde geen nadere toelichting geven. Inmiddels is de tweet verwijderd. Eva Jinek zei dat Van Lienden tegen haar redactie heeft gedreigd met advocaten.

“Misschien een kat in het nauw, die maakt rare sprongen,” aldus Plasman. Hij roept Van Lienden op tekst en uitleg te geven over waarom het nou ‘zo complex is om die hoeveelheid geld uit zijn zak te halen en die gewoon netjes terug te betalen’. ‘Dat doet hij niet.’

De non-profitstichting Hulptroepen Alliantie van Van Lienden en Bernd Damme heeft de afgelopen maanden toezeggingen over financiële transparantie en verantwoording van de eigen site gewist, meldde de Volkskrant deze week. “Daar is maar één verklaring voor,” meent Plasman: “Dat hij niet transparant wil worden en waarschijnlijk omdat hij dat niet kan worden.’’

Terugstorten

Volgens Plasman is de kous af als Van Lienden en zijn partners alsnog besluiten het geld terug te storten naar de staatskas. Een strafzaak is dan van de baan. “Als hij terugstort, zijn wij klaar.”

De betrokkenen die meedoen met de aangifte hoeven zich geen zorgen te maken over eventuele financiële consequenties als er civiele procedures komen. Cabaretier Youp van ’t Hek zegt een benefietoptreden te doen om geld in te zamelen. “In Carré. En mocht er meer nodig zijn, dan verhuizen we naar de Ziggo Dome. En mocht dat niet genoeg zijn, dan wordt het de Arena,” citeert Plasman Van ’t Hek. “Ik denk dat dat voldoende dekking is voor welke kosten dan ook.”