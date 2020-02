Adios obesitas: maatregelen Chili tegen junkfood werken

Amsterdammers leven in ‘vreetparadijs’

De gemeente Amsterdam is al jaren in strijd tegen overgewicht en obesitas. Een scala aan interventies moet voor een gezonde(re) burger zorgen.

In Nederland blijft het aantal mensen met overgewicht stijgen. In 2018 kampte meer dan de helft van de volwassenen met overgewicht, zo blijkt uit de recentste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook het aantal jongeren dat te zwaar is, is toegenomen. Van de kinderen tussen de 2 en 25 jaar was zestien procent te zwaar, dat is drie procent meer dan acht jaar geleden.

Maar waar in de landelijke trend de kilo’s toenemen, laat Amsterdam een tegendraadse ontwikkeling zien. In de hoofdstad is het aantal kinderen met overgewicht juist afgenomen. Volgens recente cijfers was in 2017 18,7 procent van de Amsterdamse kinderen tussen 2 en 18 jaar te zwaar of obees – twee procent minder dat in 2012. De gemeente heeft allerlei maatregelen getroffen om overgewicht het hoofd te bieden.

Er wordt onder andere ingespeeld op de omgeving, want ongezond is nog altijd de norm, zo blijkt uit cijfers die de Gemeente Amsterdam presenteert in de factsheet Het Amsterdamse Vreetparadijs. Zo liggen er tussen het Centraal Station en de Dam maar liefst 92 voedselaanbieders, en is 84 procent van alle voedselaanbieders ongezond. Amsterdam heeft onder meer een vijftienjarig contract afgesloten voor de exploitatie van reclame in Amsterdamse metrostations, met daarin een verbod voor kindermarketing voor ongezonde voeding.

Bij jeugdactiviteiten die worden georganiseerd met de subsidieregeling Sociale Basis is het verboden om ongezond eten en drinken te serveren. Ook zijn in buurten waar overgewicht veel voorkomt, zoals in Zuidoost, buurtmanagers actief met speciale aandacht voor gezondheid. Zij roepen instituten, ouders, buurtorganisaties en scholen op aandacht te besteden aan gezond eten en voldoende te bewegen en te slapen, aldus de woordvoerder van de gemeente. De gezondheidsverschillen zijn groot. In Amsterdam Zuidoost gaan mensen gemiddeld zeven jaar eerder dood en worden ze negentien jaar eerder ziek dan bewoners van Amsterdam-Zuid.