Achtergebleven landmijnen maken honderden burgerslachtoffers in Oekraïne

Mijnenvegers in de bevrijde regio Charkiv. Naar verwachting liggen er honderdduizenden mijnen verspreid door Oekraïne. Beeld VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS

De Oekraïense overheid waarschuwt op grote schaal: ‘Rij niet over wegen die niet door ontmijningsdiensten zijn gecontroleerd.’ En: ‘Ga niet het bos in en vermijd open vlakten. Zeker in gebieden die bezet zijn geweest door de Russische vijand.’ Probleem is alleen dat zovéél land tot risicogebied is verklaard. Zeker rond de steden Cherson en Charkiv ligt het vol mijnenvelden. De regering in Kyiv geeft aan dat een derde van het Oekraïense grondgebied, het gaat om zo’n 180.000 vierkante kilometer, is vervuild met mijnen.

“Het is een groot probleem. Het gaat om zo’n uitgebreid gebied waar zowel de Russen als de Oekraïners met mijnen hebben gestrooid. Hoeveel is onbekend, maar ik denk dat het gaat om honderdduizenden exemplaren,” zegt Mart de Kruif, oud-commandant der landstrijdkrachten. Het gaat om zowel antipersoons- als antitankmijnen. “Zeker de antipersoonsmijnen zorgen voor ernstige verwondingen, vaak met dodelijke afloop. Ze ontploffen als je erop stapt. Dat is niet het geval bij antitankmijnen, die alleen exploderen als er een tank overheen rijdt.”

Verwondingen

In de meeste landen zijn de antipersoonsmijnen verboden (niet in Rusland), aangezien ze geen onderscheid maken tussen militairen en burgers. En ze bemoeilijken humanitaire hulp en landbouw. Dat laatste is een probleem nu veel boeren hun land inzaaien. Er zijn al meldingen van akkerbouwers die zelf hun land onderzoeken op mijnen en daarbij verwondingen oplopen.

Ook berichten Oekraïense media over fatale incidenten van inwoners die bijvoorbeeld het bos in gaan om paddenstoelen te zoeken. Zoals de 69-jarige Serghii, die samen met zijn 66-jarige vrouw Luba een boswandeling maakte in de buurt van hun woonplaats Myla, ten westen van Kyiv. Zijn vrouw stapte op een mijn en overleed op weg naar het ziekenhuis aan haar verwondingen.

‘In Bosnië liggen nog steeds mijnen’

De Britse militaire inlichtingendienst waarschuwt dat het opruimen van alle mijnen zeker tien jaar duurt. Mart de Kruif maakt er tientallen jaren van. “Kijk alleen al naar Bosnië, daar zijn ze nog steeds mijnen aan het opruimen. De oorlog was daar begin jaren negentig. En het land is ook nog een stuk kleiner dan Oekraïne, dus reken maar uit. Het kost miljarden euro’s en veel menskracht om te ontmijnen. Eén specialist kan per dag gemiddeld tien vierkante meter land checken, want zo’n operatie moet secuur gebeuren. Het vreet tijd.”

President Volodymyr Zelensky zei onlangs dat vrede niet bestaat zolang kinderen doodgaan door landmijnen. Uit onderzoek van hulporganisatie Save the Children blijkt dat een op de acht slachtoffers van mijnen kind is. Binnen het Oekraïense leger zijn speciale ontmijningsdiensten actief. De Europese Unie trok recent 25 miljoen euro uit voor het ontmijnen van gebieden in het oosten en zuiden van Oekraïne. Het gaat met name om regio’s die eerder bezet waren door de Russen, die bij hun terugtrekking veel mijnen hebben geplaatst. Nederland trekt daarnaast nog eens 10 miljoen euro uit voor het ontmijnen van landbouwgronden in Oekraïne.